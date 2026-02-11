Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Drámai pillanatok: lánya küzdött az édesanya életéért

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 16:40
Az idős hölgy eszméletét vesztette, majd leállt a légzése. A lánya, aki ápoló, azonnal mentőt hívott, mialatt megkezdte az újraélesztést.
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a közelmúltban látogatóba érkezett a családja egy idős hölgyhöz Pest vármegyében. A nőt ekkor a földön fekve találták meg rossz állapotban, így a lánya, aki ápolóként dolgozik, azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és mentőt hívott.

Az idős hölgy lánya, aki ápoló, azonnal mentőt hívott, mialatt megkezdte az újraélesztést / Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Lánya küzdött az idős hölgy életéért

A hívás közben a hölgy eszméletét vesztette, így a bejelentő megvizsgálta édesanyját, aki már nem lélegzett, ezért azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen.

Kiérkező bajtársaink átvették az életmentést, több emelt szintű beavatkozást követően a beteg keringése hamarosan visszatért, majd újra összeomlott. A mentők folytatták a küzdelmet az anya életéért, míg az emelt szintű ellátás sikerre vezetett, a hölgy keringése ismét visszatért és állapotát végül stabilizálni tudták

- tették hozzá, majd kiemelték, a családtag által végzett szakszerű segítségnyújtásnak és a mentők összehangolt csapatmunkájának hála a nőt már stabil állapotban adhatták át a kórházba.

 

