Drámai pillanatok: lánya küzdött az édesanya életéért

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy a közelmúltban látogatóba érkezett a családja egy idős hölgyhöz Pest vármegyében. A nőt ekkor a földön fekve találták meg rossz állapotban, így a lánya, aki ápolóként dolgozik, azonnal felismerte a helyzet súlyosságát és mentőt hívott.

Az idős hölgy lánya, aki ápoló, azonnal mentőt hívott, mialatt megkezdte az újraélesztést / Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook / Országos Mentőszolgálat/Facebook

Lánya küzdött az idős hölgy életéért

A hívás közben a hölgy eszméletét vesztette, így a bejelentő megvizsgálta édesanyját, aki már nem lélegzett, ezért azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen.

Kiérkező bajtársaink átvették az életmentést, több emelt szintű beavatkozást követően a beteg keringése hamarosan visszatért, majd újra összeomlott. A mentők folytatták a küzdelmet az anya életéért, míg az emelt szintű ellátás sikerre vezetett, a hölgy keringése ismét visszatért és állapotát végül stabilizálni tudták

- tették hozzá, majd kiemelték, a családtag által végzett szakszerű segítségnyújtásnak és a mentők összehangolt csapatmunkájának hála a nőt már stabil állapotban adhatták át a kórházba.