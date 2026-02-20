Elakadt kamionok okoznak fennakadást Felsőpáhoknál

Elakadt kamionok okoznak fennakadást a 760-as főút 5-ös kilométerénél, Felsőpáhok térségében. A keszthelyi hivatásos tűzoltók folyamatosan végzik a tehergépkocsik mentését, a forgalmat rendőrök irányítják. Az egyik kamionból vontatás közben kiszakadt a vonószem, az a jármű a külső sávban vesztegel - számolt be a katasztrófavédelem.

