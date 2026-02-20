HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elakadt kamionok okoznak fennakadást Felsőpáhoknál

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 16:10
felsőpáhokrendőrség
A rendőrség irányítja a forgalmat.

Elakadt kamionok okoznak fennakadást a 760-as főút 5-ös kilométerénél, Felsőpáhok térségében. A keszthelyi hivatásos tűzoltók folyamatosan végzik a tehergépkocsik mentését, a forgalmat rendőrök irányítják. Az egyik kamionból vontatás közben kiszakadt a vonószem, az a jármű a külső sávban vesztegel - számolt be a katasztrófavédelem.

