Fordulat történt Egressy Mátyás ügyében, itt lehet az ellopott telefon

Vádat emelt a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség azzal a 30 éves hajléktalan férfival szemben, aki ellopta az eltűnt Egressy Mátyás telefonját, majd továbbadta azt egy ismerősének.

Eltűnt Egressy Mátyás: a fiatal szórakozni ment a barátaival, de onnan nem tért haza / Fotó: olvasói

Egressy Mátyás telefonjának eltűnése

A férfi január 17-én, a 907-es éjszakai buszon talált egy telefont, amit nem adott le a buszsofőrnek, hanem kikapcsolta a készüléket és ellopta azt. Mint kiderült, a mobilt Egressy Mátyás hagyta el korábban. A Budai Központi Kerületi Bíróság ma bíróság elé állítja a lopás vétsége miatt az elkövetőt, aki jelenleg is elzárását tölti egy másik ügy miatt.

A 18 éves Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el, amikor hazaindult egy budapesti szórakozóhelyről. Azonnal keresés indult utána, majd a család egy közleményben tudatta a szomorú hírt, mely szerint „a Lánchídról leesett személy nagy valószínűséggel a Matyi személye”. A rendőrség azóta a Dunában is keresi a fiatalt.