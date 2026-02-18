Brutális torlódás az M5-ösön: 10 kilométeres a sor

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyánnál baleset történt – írja az Útinform. A 42-es km-nél, a leállósávon megindult a forgalom, de a forgalmi torlódás meghaladja a 10 km-t is. Aki teheti, annak érdemes már az M0-s autóúti csomóponttól az 5-ös főutat választania.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is nehéz a haladás: a komáromi rész és Tatabánya között torlódik a forgalom.
