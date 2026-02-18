Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Brutális torlódás az M5-ösön: 10 kilométeres a sor

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 17:22
Baleset miatt hatalmas a torlódás az M5-ös autópályán.

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyánnál baleset történt – írja az Útinform. A 42-es km-nél, a leállósávon megindult a forgalom, de a forgalmi torlódás meghaladja a 10 km-t is. Aki teheti, annak érdemes már az M0-s autóúti csomóponttól az 5-ös főutat választania.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is nehéz a haladás: a komáromi rész és Tatabánya között torlódik a forgalom.

 

