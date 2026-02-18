Brutális karambol az M0-son: aki csak tud, kerüljön

Összeütközött három személygépkocsi az M0-s autóútnak, az M1-es sztráda felé vezető oldalán, Rákoscsaba közelében, az 50. és az 51. kilométer között. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja honlapján a katasztrófavédelem.
