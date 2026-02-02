Döntés született: ez a büntetés vár a gyermekeit bántalmazó nevelőanyára

Két rendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt nem jogerősen 3 év 6 hónap, börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Törvényszék azt a nevelőanyát, aki éheztette és bántalmazta a rábízott gyerekeket - tájékoztatta a bíróság szóvivője hétfőn az MTI-t.

Börtönbüntetés várhat a gyermekeket bántalmazó nevelőanyára / Fotó: Bors

Börtönbüntetéssel néz szembe a bántalmazó nevelőanya

Dobó Dénes közleményében az ítélet lényegét ismertetve azt írta: az akkor kétéves kislányt és kilenc hónapos testvérét 2021. októberében helyezték el a hatóságok ideiglenesen a vádlottnál, mint nevelőszülőnél Hajdúsámsonban. A nevelőanya a gondozásba vétel után nyolc nappal elvitte a gyerekeket a gyermekorvoshoz, aki bántalmazásból eredő sérülést, kiszáradást vagy alultápláltságot nem észlelt, pár nappal később pedig az illetékes védőnő sem tapasztalt rendellenességet.

A gyerekek sírós természete és étvágytalansága miatt az asszony rendszeresen kiabált velük, szidalmazta őket. Előfordult, hogy a gyerekek öltöztetése vagy fésülése során a vádlott indulatos lett, és bántalmazta is a kicsiket.

A kétéves gyerek egy hónap alatt az elégtelen táplálás és gondozás miatt elhanyagolttá vált, kiszáradt, testszerte karmolásokkal volt borítva, és egyéb egészségügyi problémák is jelentkeztek nála.

Kórházba kerülésekor a kislány alultáplált volt, zsírszövetei elsorvadtak, a vádlott bántalmazásai következtében arcán, hátán és más testtájakon is hámhorzsolásokat fedeztek fel rajta az orvosok, több csontja is eltört - ismertette a szóvivő. Hozzátette: a kislány testvére néhány nappal később került kórházba, ő is súlyosan alultáplált volt, valamint a vádlott által elkövetett bántalmazások miatt eltört több csontja. A hatóságok a két gyermek gondozási helyét azonnali hatállyal megváltoztatták.

A törvényszék döntése nem jogerős. Az ügyészség a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést.

Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik

- jelezte Dobó Dénes.