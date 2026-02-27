Kétszer tiltották el a vezetéstől, most börtönben ül a soproni férfi

A börtönbüntetését tölti jelenleg az a 43 éves, soproni férfi, akit kétszer is eltiltottak a vezetéstől, ennek ellenére ismét volán mögé ült. A hírek szerint a Soproni Rendőrkapitányság járőrei állítottak meg a városban egy Renault gyártmányú személygépkocsit február 26-án 15 óra 20 perc körül az Egeredi úton.

Börtönbe került a férfi, aki kétszeri eltiltás után is volán mögé ült / Fotó: Yankovsky88 / Shutterstock

Börtönben ül a férfi, akit kétszer is eltiltottak a vezetéstől

Az igazoltatásnál derült ki, hogy a jármű vezetőjével szemben a Győri Törvényszék BV Csoportja körözést adott ki, mivel 2024-ben és 2025-ben járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekményeket követett el, ezért a bíróság börtönbüntetésre ítélte.

Az egyenruhások a férfit elfogták, a kapitányságra történt előállítását követően a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönbe szállították, ahol megkezdte letöltendő büntetését - írja a Police.hu.