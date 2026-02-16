Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
0°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Fényes nappal történt, erőszakos banda támadott egy pécsi férfire

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 10:27
A veszekedés egy korábbi nézeteltérés miatt alakult ki. A bántalmazás során a sértett megsérült.

Bántalmazás áldozata lett egy pécsi férfi, miután vasárnap délelőtt egy négyfős banda megtámadta a Pécs egyik forgalmas útszakaszán. A négyfős bandából két férfit már előállítottak, másik két társukat a rendőrség még keresi.

A bántalmazás után két embert elfogtak, kettő pedig még keresnek a rendőrök
A bántalmazás után két embert elfogtak, kettőt pedig még keresnek a rendőrök 
Fotó: Gé / MW

Bántalmazás fényes nappal

Erőszakkal próbáltak megoldani egy korábbi nézeteltérést fényes nappal egy forgalmas úton Pécsett. Az eset vasárnap délelőtt történt, amikor bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint a Komlói úton bántalmaznak egy férfit.  

A rendőrök a helyszínre érkezéskor megállapították, hogy a 40 éves férfi egy korábbi nézeteltérés miatt összetűzésbe keveredett egy 33 éves férfivel, akinek később három társa is csatlakozott a vitához. A 33 éves férfi és társai különböző tárgyakkal estek neki a 40 éves férfinak, akit kórházba kellett szállítani.

A BAMA.hu információi szerint a megsérült férfi egy helyi pékségbe menekült.

A rendőrség a négyfős társaságból két személyt már előállított, akiknek elszámoltatása folyamatban van. A másik két személyt a rendőrség továbbra is keresi. A Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet - olvasható a Police.hu közleményében.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
