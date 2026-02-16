Fényes nappal történt, erőszakos banda támadott egy pécsi férfire

Bántalmazás áldozata lett egy pécsi férfi, miután vasárnap délelőtt egy négyfős banda megtámadta a Pécs egyik forgalmas útszakaszán. A négyfős bandából két férfit már előállítottak, másik két társukat a rendőrség még keresi.

A bántalmazás után két embert elfogtak, kettőt pedig még keresnek a rendőrök

Bántalmazás fényes nappal

Erőszakkal próbáltak megoldani egy korábbi nézeteltérést fényes nappal egy forgalmas úton Pécsett. Az eset vasárnap délelőtt történt, amikor bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint a Komlói úton bántalmaznak egy férfit.

A rendőrök a helyszínre érkezéskor megállapították, hogy a 40 éves férfi egy korábbi nézeteltérés miatt összetűzésbe keveredett egy 33 éves férfivel, akinek később három társa is csatlakozott a vitához. A 33 éves férfi és társai különböző tárgyakkal estek neki a 40 éves férfinak, akit kórházba kellett szállítani.

A BAMA.hu információi szerint a megsérült férfi egy helyi pékségbe menekült.

A rendőrség a négyfős társaságból két személyt már előállított, akiknek elszámoltatása folyamatban van. A másik két személyt a rendőrség továbbra is keresi. A Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet - olvasható a Police.hu közleményében.