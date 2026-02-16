Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik a repülőn, azonnali kényszerleszállásra volt szükség - Videó

légitársaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 06:41
Kényszerleszállásverekedés
A személyzet sem tudott véget vetni a rémisztő helyzetnek. A verekedés miatt a járat megszakította útját.
Bors
A szerző cikkei

Óriási balhé, verekedés tört ki a napokban a Jet2 légitársaság Antalyából Manchesterbe tartó járatán, ami miatt a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania Brüsszelben.

Verekedés törté ki a repülőn
Verekedés tört ki a repülőn / Fotó: Mint Images /  Getty Images

"Sokkoló volt" - verekedés tört ki a gépen

A hírek szerint egy férfi rasszista megjegyzéseket tett a pakisztáni utasokra, ez robbantotta ki az összetűzést. A verekedést a személyzet sem tudta megfékezni, ezért kényszerleszállásra került sor. Brüsszelben rendőrök siettek a fedélzetre, két férfit örökre kitiltottak a Jet2 járatairól.

"Sokkoló volt, soha nem gondoltam volna, hogy valaha is átélek ilyesmit az életemben" - nyilatkozta egy szemtanú, írja a BirlinghamLive.

 

Zéró tolerancia van nálunk a rendbontó utasokkal szemben

- közölte a légitársaság az eset után és utasaiktól elnézést kértek a kellemetlenségért.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu