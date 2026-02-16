Pánik a repülőn, azonnali kényszerleszállásra volt szükség - Videó

Óriási balhé, verekedés tört ki a napokban a Jet2 légitársaság Antalyából Manchesterbe tartó járatán, ami miatt a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania Brüsszelben.

Verekedés tört ki a repülőn / Fotó: Mint Images / Getty Images

"Sokkoló volt" - verekedés tört ki a gépen

A hírek szerint egy férfi rasszista megjegyzéseket tett a pakisztáni utasokra, ez robbantotta ki az összetűzést. A verekedést a személyzet sem tudta megfékezni, ezért kényszerleszállásra került sor. Brüsszelben rendőrök siettek a fedélzetre, két férfit örökre kitiltottak a Jet2 járatairól.

"Sokkoló volt, soha nem gondoltam volna, hogy valaha is átélek ilyesmit az életemben" - nyilatkozta egy szemtanú, írja a BirlinghamLive.

Zéró tolerancia van nálunk a rendbontó utasokkal szemben

- közölte a légitársaság az eset után és utasaiktól elnézést kértek a kellemetlenségért.