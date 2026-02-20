Ráhajtottak a Bajkál-tó jegére, nyolcan meghaltak

Autóval hajtottak a Bajkál-tó jegére, amikor megtörtént a tragédia. A beszakadt jég miatt a kínai turistacsoport nyolc tagja életét vesztette, köztük a jármű vezetője és hét utasa. A csoportból egyetlen embernek sikerült megmenekülnie.

Nyolc turista vesztette életét a Bajkál-tóban

A balesetet Irkutszk kormányzója, Igor Kobzev jelentette be és elmondta, hogy a tó ezen szakaszán tilos gépjárművel közlekedni. Emiatt gondatlanság miatt vizsgálatot indítottak.

A világ legmélyebb tavába esett kisbuszból csupán egyetlen turistának sikerült időben kimenekülnie.

A Bajkál-tó jegén nem mindenhol ugyanolyan vastag a jég, ezért is veszélyes bizonyos részein járművel áthaladni. Az Olhon-szigethez vezető útszakaszon - amely felé tartott a csoport - kifejezetten tilos az autózás.

A mostani tragédia sajnos nem egyedi eset: alig néhány héttel korábban, január végén egy másik kínai turista is életét vesztette a tó jegén, amikor autója felborult.