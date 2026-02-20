HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ráhajtottak a Bajkál-tó jegére, nyolcan meghaltak

bajkál-tó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 20:35
turistacsoporttúlélő
Autóval haladtak át a tiltott szakaszon. Nyolc ember vesztette életét a Bajkál-tónál.

Autóval hajtottak a Bajkál-tó jegére, amikor megtörtént a tragédia. A beszakadt jég miatt a kínai turistacsoport nyolc tagja életét vesztette, köztük a jármű vezetője és hét utasa. A csoportból egyetlen embernek sikerült megmenekülnie.

Nyolc turista vesztette életét a Bajkál-tóban
Nyolc turista vesztette életét a Bajkál-tóban
Fotó: freepik.com

Nyolc ember életét követelte a Bajkál-tó

A balesetet Irkutszk kormányzója, Igor Kobzev jelentette be és elmondta, hogy a tó ezen szakaszán tilos gépjárművel közlekedni. Emiatt gondatlanság miatt vizsgálatot indítottak.

A világ legmélyebb tavába esett kisbuszból csupán egyetlen turistának sikerült időben kimenekülnie.

A Bajkál-tó jegén nem mindenhol ugyanolyan vastag a jég, ezért is veszélyes bizonyos részein járművel áthaladni. Az Olhon-szigethez vezető útszakaszon - amely felé tartott a csoport - kifejezetten tilos az autózás.

A mostani tragédia sajnos nem egyedi eset: alig néhány héttel korábban, január végén egy másik kínai turista is életét vesztette a tó jegén, amikor autója felborult.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu