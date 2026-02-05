Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hamis arannyal kaszáltak: 216 milliós csalásba bukott bele a győri banda

arany
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 09:15
győrbanda
A győri bandát elfogták. Rengeteg hamis arany volt náluk.

Hamis aranylapokkal bukott le egy győri banda; 216 millió forintnyi lehet a kár - közölte a Rendészeti Államtitkárság csütörtökön a Facebook-oldalán.

Arany
Hamis aranyat használtak.
Illusztráció: picture alliance / SVEN SIMON / © Northfoto

Hamis arany volt a győri bandánál

A bejegyzés szerint három hónappal ezelőtt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren találtak egy csomagot, amely az Amerikai Egyesült Államokba tartott; feladóként a Magyar Államkincstár is szerepelt a dobozon. A csomagban hamis aranylapok - 1 százalék aranytartalmú réz- illetve cinklemezek voltak - tették hozzá.

A nyomozáshoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) mellett a Federal Bureau of Investigation (FBI) ügynökei is csatlakoztak, így derült ki, hogy az aranylapok illegális értékesítése egy háromfős győri társasághoz köthető. Irányítójuk, egyben a csalássorozat kitalálója egy 20 éves férfi volt, az ajánlatok hirdetésével egy 19 éves, a szállítmányok feladásával egy 25 éves férfi foglalkozott.

A társaság egy kereskedelmi platformon webáruházakat (Goldmac, Emaar Gold, Emaar Bullion) hozott létre, ahol különböző gyártók aranylapjait a világpiaci árnál jelentősen alacsonyabb áron hirdette meg.

A KR NNI és az FBI nyomozói 442 csomagfeladást tudtak nyomon követni, a banda 216 millió forintot "harácsolt" össze

 - írták. 

A banda vezetőjét Dubajból, a postázót Thaiföldről hazatérve fogták el, őket a bíróság azóta letartóztatta, harmadik társuk szabadlábon védekezhet 

- áll a bejegyzésben.

 

