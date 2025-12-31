Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Halálos vonatbaleset Machu Picchunál: egy turista életét vesztette, harmincan megsérültek

vonatbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 11:35
tragédiaMachu Picchu
Az okokat vizsgálják. Machu Picchu mellett történt a tragédia.

Súlyos vasúti baleset történt Peruban, a világhírű Machu Picchu közelében: két turista-vonat frontálisan ütközött, a tragédia egy ember életét követelte, legalább harmincan pedig megsérültek, köztük külföldi utazók is.

Machu Picchu
Machu Picchut megrázta a vonatbaleset
Fotó: 123RF

Brutális ütközés Machu Picchuban

A halálos kimenetelű ütközés azon a vasútvonalon történt, amely a történelmi inka várost, Machu Picchut köti össze az Ollantaytambo nevű településsel. A helyi Peru21 beszámolója szerint az áldozat a vonat egyik mozdonyvezetője, Roberto Cárdenas volt.

A helyszínről készült felvételek és az első jelentések alapján a szerelvények egymással szemben haladtak, amikor – egyelőre tisztázatlan körülmények között – összeütköztek. A balesethez a mentőegységeket helyi idő szerint délután 13 óra 20 perckor riasztották.

A járatokat az Inca Rail és a PeruRail üzemeltette. Az Inca Rail közleményben erősítette meg, hogy egyik vonatuk érintett volt az ütközésben, és közölték: munkatársaik azonnal a helyszínre siettek, hogy megkezdjék az utasok biztonságos kimenekítését, írja a Daily Star.

Több regionális forrás is megerősítette, hogy a sérültek között turisták is vannak. A helyszínen készült videókon kétségbeesett utasok és vasúti dolgozók láthatók, amint mentőket és orvosi segítséget kérnek, miközben a sebesülteket a helyszínen látják el. 

A mentési munkálatokat nehezíti a hegyvidéki terep és a nehezen megközelíthető környezet, ami komoly aggodalmat váltott ki az utazásszervezők és az érintett családok körében is. 

Cusco tartomány kormányzója, Werner Salcedo élesen bírálta a sérültek elszállításának körülményeit. Nyilatkozatában kijelentette: aggályosnak tartja, hogy egyes magánklinikák szerinte az üzleti érdekeiket helyezték előtérbe az ellátás során. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok felelőssége biztosítani, hogy a sérültek megfelelő és gyors orvosi ellátásban részesüljenek. 

A perui hatóságok ideiglenesen felfüggesztették az érintett vasútvonalon a közlekedést, miközben a szakemberek biztosítják a területet és vizsgálják a baleset pontos okait.

 

 

