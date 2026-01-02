SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
Pusztító tűz tombolt Mosonmagyaróváron: most előállt a tettes

mosonmagyaróvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 18:20
tűztettes
A lángok hatalmas kárt okoztak. Nemrég feladta magát a férfi, aki a tűzért felelős.
Bors
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, hatalmas tűz tombolt szilveszter éjjel Mosonmagyaróváron, miután nem sokkal hajnali egy óra után tűz ütött ki az UFM arénának is nevet adó gyár területén. A hírek szerint az Alkotmány utcai üzemben egy raktár gyulladt ki, a tűz pedig rövid időn belül átterjedt a környező melléképületekre is. 

Mosonmagyaróvári tűz
Hatalmas tűz tombolt Mosonmagyaróváron / Fotó: Kisalföld/ Pápai Benjamin

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók az elsők között érkeztek a helyszínre, akik számára szinte azonnal világossá vált, hogy segítségre van szükségük. Így nemsokkal később a gyárral szemben található mosonmagyaróvári tűzoltóság egységei mellett már más vármegyékből is érkező hivatásos egységek, valamint több önkéntes szervezet is az oltáson dolgozott.

A tűz hatalmas anyagi kárt okozott, előzetes becslések szerint a kár összege elérheti az 1,5 milliárd forintot is.

A tűzvizsgálat eredménye még nem készült el, de a Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál szerint egy rosszul célzott pirotechnikai eszköz okozhatta a tüzet, amiatt gyulladhatott be a gyár udvarán szabadon tárolt készárukészlet. Időközben előkerült az elkövető is: Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere a Kisalföldet arról tájékoztatta, jelentkezett a férfi, aki felelős a tűzért. A rendőrség eljárást indított az ügyben.

További részletek a kisalfold.hu cikkében.



 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
