Pokoli tűz pusztított az éjjel Mosonmagyaróváron: legalább 1,5 milliárdos a kár

Mosonmagyaróvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 12:44
gyártűzoltóktűz
Újév első óráiban riasztották a tűzoltókat Mosonmagyaróváron egy ipari létesítményhez, brutális, ami ott várta őket.
N.T.
A szerző cikkei

Brutális pusztítást végeztek  a lángok szilveszter éjszaka Mosonmagyaróváron, miután nem sokkal hajnali egy óra után tűz ütött ki az UFM arénának is nevet adó gyár területén. A tűz messziről is látható volt, több városrészből is aggódva figyelhették a lángokat – számolt be róla a Kisalföld

Fotó: Kisalföld/Mezei Balázs felvétele

A portál szerint az Alkotmány utcai üzemben egy raktár gyulladt ki, a tűz pedig rövid időn belül átterjedt a környező melléképületekre is. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók az elsők között érkeztek a helyszínre, aki számára szinte azonnal világossá vált, hogy segítségre van szükségük. Így nemsokkal később a gyárral szemben található mosonmagyaróvári tűzoltóság egységei mellett már más vármegyékből is érkező hivatásos egységek, valamint több önkéntes szervezet is az oltáson dolgozott. 

Dr. Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerint összesen 59 hivatásos tűzoltó dolgozott a helyszínen, az önkéntes egységekkel kiegészülve.

Fotó: Kisalföld/ Pápai Benjamin

A beavatkozás órákon át tartott, a lángokat csaknem négyórás pokoli küzdelem után sikerült megfékezni. Az eset körülményeinek tisztázására tűzvizsgálat indult. 

A Móvár Press értesülései szerint, mintegy 5000 négyzetméternyi hab- és szivacsáru kapott lángra a gyárban. Az erősen gyúlékony anyag miatt terjedt a tűz rendkívül gyorsan. Az előzetes becslések szerint a tűz rendkívül jelentős anyagi károkat okozott, a kár összege elérheti az 1,5 milliárd forintot is. Ez magában foglalja az elpusztult raktárépületet, az ott tárolt árukészletet és a melléképületekben keletkezett károkat.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
