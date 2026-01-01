Pokoli tűz pusztított az éjjel Mosonmagyaróváron: legalább 1,5 milliárdos a kár

Brutális pusztítást végeztek a lángok szilveszter éjszaka Mosonmagyaróváron, miután nem sokkal hajnali egy óra után tűz ütött ki az UFM arénának is nevet adó gyár területén. A tűz messziről is látható volt, több városrészből is aggódva figyelhették a lángokat – számolt be róla a Kisalföld.

Fotó: Kisalföld/Mezei Balázs felvétele

A portál szerint az Alkotmány utcai üzemben egy raktár gyulladt ki, a tűz pedig rövid időn belül átterjedt a környező melléképületekre is. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók az elsők között érkeztek a helyszínre, aki számára szinte azonnal világossá vált, hogy segítségre van szükségük. Így nemsokkal később a gyárral szemben található mosonmagyaróvári tűzoltóság egységei mellett már más vármegyékből is érkező hivatásos egységek, valamint több önkéntes szervezet is az oltáson dolgozott.

Dr. Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerint összesen 59 hivatásos tűzoltó dolgozott a helyszínen, az önkéntes egységekkel kiegészülve.

Fotó: Kisalföld/ Pápai Benjamin

A beavatkozás órákon át tartott, a lángokat csaknem négyórás pokoli küzdelem után sikerült megfékezni. Az eset körülményeinek tisztázására tűzvizsgálat indult.

A Móvár Press értesülései szerint, mintegy 5000 négyzetméternyi hab- és szivacsáru kapott lángra a gyárban. Az erősen gyúlékony anyag miatt terjedt a tűz rendkívül gyorsan. Az előzetes becslések szerint a tűz rendkívül jelentős anyagi károkat okozott, a kár összege elérheti az 1,5 milliárd forintot is. Ez magában foglalja az elpusztult raktárépületet, az ott tárolt árukészletet és a melléképületekben keletkezett károkat.