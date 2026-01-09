Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Kőbányai romos épületben fagyoskodott a három gyermek

Kőbánya
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 12:25
hóhelyzethavazás
Kisgyerekek élete volt a tét. Kész szerencse, hogy a hatóságok még időben rátaláltak a kőbányai családra.

Rettenetes körülmények között fagyoskodott három kisgyermek egy kőbányai házban, mely teljes mértékben lakhatatlannak bizonyult. Kész csoda, hogy nem történt tragédia, tekintve, hogy a téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl

Pokoli körülmények közt húzta meg magát három kisgyermekével az ozorai apa. Ha a kőbányai rendőrök nem találnak rájuk, talán tragédia is történhetett volna
Pokoli körülmények közt húzta meg magát három kisgyermekével az ozorai apa. Ha a kőbányai rendőrök nem találnak rájuk, talán tragédia is történhetett volna  Fotó: Rendészeti Államtitkárság

Víz és áram nélkül, egy lakhatatlan, romos épületben húzta meg magát a család, az ablakokat fóliákkal takarták le, a rendezetlen helyiségben egy összetákolt kályha állt, az biztosított csupán némi meleget. A pokoli körülmények még enyhébb időjárás esetén is veszélyesek lennének, nem hogy most, a legnagyobb havazások közepette.

Kőbányai horror: ki kellett menekíteni a gyerekeket a lakhatatlan házból

A rettenetes körülményekről a Rendészeti Államtitkárság számolt be. Mint elárulták, a rendőrök kiemelt ellenőrzés céljából, elhagyatott területek után kutatva jelentek meg az épületnél. Itt hangokra lettek figyelmesek, melyet követve végül rátaláltak a lakásnak aligha nevezhető helyen magát meghúzó családapára, valamint három gyermekére, egy 2 és fél éves kisfiúra, valamint egy öt és fél- és egy hét és fél éves kislányra. A férfi azt állította, csak egy éjszakát akartak ott tölteni, másnap mentek volna haza vidékre.

A rendőrség a gyerekeket a X. kerületi rendőrkapitányságra szállította, majd értesítették a gyermekvédelmi szakembereket, miközben a 23 éves ozorai apa ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
