Kőbányai romos épületben fagyoskodott a három gyermek

Rettenetes körülmények között fagyoskodott három kisgyermek egy kőbányai házban, mely teljes mértékben lakhatatlannak bizonyult. Kész csoda, hogy nem történt tragédia, tekintve, hogy a téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl.
Víz és áram nélkül, egy lakhatatlan, romos épületben húzta meg magát a család, az ablakokat fóliákkal takarták le, a rendezetlen helyiségben egy összetákolt kályha állt, az biztosított csupán némi meleget. A pokoli körülmények még enyhébb időjárás esetén is veszélyesek lennének, nem hogy most, a legnagyobb havazások közepette.
A rettenetes körülményekről a Rendészeti Államtitkárság számolt be. Mint elárulták, a rendőrök kiemelt ellenőrzés céljából, elhagyatott területek után kutatva jelentek meg az épületnél. Itt hangokra lettek figyelmesek, melyet követve végül rátaláltak a lakásnak aligha nevezhető helyen magát meghúzó családapára, valamint három gyermekére, egy 2 és fél éves kisfiúra, valamint egy öt és fél- és egy hét és fél éves kislányra. A férfi azt állította, csak egy éjszakát akartak ott tölteni, másnap mentek volna haza vidékre.
A rendőrség a gyerekeket a X. kerületi rendőrkapitányságra szállította, majd értesítették a gyermekvédelmi szakembereket, miközben a 23 éves ozorai apa ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.
