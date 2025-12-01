Most jött: mindkét irányból jött a vonat, elhunyt egy pályaellenőr

Munkahelyi balesetben hétfőn életét vesztette egy vasutas Szlovákiában, Csorba községben – tájékoztatta a TASR-t a Szlovák Vasutak (ŽSR) kommunikációs és marketingosztálya. A vonatbalesetnek szörnyű oka lehetett.

A vonatbaleset áldozatát nem tudták megmenteni

Fotó: Pexels

Életet követelt a vonatbaleset

Az előzetes információk szerint egy pályaellenőr vesztette életét munkavégzés közben.

Mindkét irányból vonat haladt át azon a részen, ahol a rendkívül szerencsétlen és tragikus baleset történt. Munkatársunk az érkező vonat elől átlépett a másik két sínpár közé, ott azonban elgázolta a másik irányból érkező gyorsvonat, halálos sérüléseket szenvedett

– közölte a vasút.

A Szlovák Vasutak részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak - írja a Paraméter. „Teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal a baleset pontos körülményeinek kiderítése érdekében” – tették hozzá.

Hazánkban is vonatbaleset történt

Mint azt megírtuk, személyautóval ütközött össze egy vonat Békéscsabán, egy vasúti átkelőben, a Csorvási út közelében. A vonatbalesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit, és segít a szerelvényen utazó mintegy hetven embernek átszállni a mentesítő autóbuszra.