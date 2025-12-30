Döbbenet, mire vetemedett a világvége eljövetelétől rettegő anya

A 35 éves Elleshia Anne Seymourt azzal gyanúsítják, hogy mivel félt a világvége közeledtétől, ezért vitte Európába négy gyermekét az Egyesült Államokból. Most elfogatóparancsot adtak ki ellene, miközben volt férje azon dolgozik, hogy a gyerekeket hazahozzák.

Világvége miatt elrabolta gyermekeit egy anya / Fotó: freepik - illusztráció

Félt a világvége közeledtétől, ezért vitte Európába négy gyermekét

A térfigyelőkamerák rögzítették, amint Ellishia Anne Seymour, az amerikai Utah államból, november 30-án egy nemzetközi járatra szállt fel a Salt Lake City Nemzetközi Repülőtérről a négy gyermekével. A Delta Airlines járata Horvátországba tartott, Amszterdamban történő átszállással.

Az anya részleges felügyeleti jogot gyakorol a négy gyermek felett, két volt férjével megosztva. Úgy vélik, jelenleg valahol Európában tartózkodik. A hatóságok csak akkor vették észre, hogy ő és a gyerekek eltűntek, amikor nem jelent meg a munkahelyén, és nem válaszolt az üzenetekre, ezért december 2-án ellenőrzést rendeltek el a nő háza körül.

Ugyanazon a napon Ellishia hangüzenetet hagyott az egyik apánál, amelyben azt mondta, hogy Franciaországban van a gyerekekkel, ahol állandó tartózkodási engedélyt kíván szerezni, mert közeledik a világvége. Ellishia volt férje, Kendall Seymour, az idősebb három gyermek apja, a GoFundMe oldalon így írt a történtekről:

Egyszerűen fogalmazva, a gyerekeimet az anyjuk rabolta el külföldre. A volt feleségem Európába repült, elrabolva mindhárom gyerekemet és a negyedik gyereket egy másik apától.

Az aggódó apa szerint Ellishia hamis útleveleket készíttetett a gyermekek számára, és hagyott egy üzenetet, amelyben egy Istentől származó téveszmés üzenetet hagyott, ígérve, hogy karácsonyra Olaszországban lesz.

A hatóságok egy listát is találtak a házában, amelyről úgy tudni, hogy olyan bejegyzéseket tartalmazott, mint dokumentumok darabolása, azonosító fényképek megsemmisítése, telefon eldobása, előre fizetett telefon vásárlása.

A Utahi Közbiztonsági Minisztérium december 10-én eltűnt és veszélyeztetett gyerekekre vonatkozó figyelmeztetést adott ki, az anyát emberrablóként feltüntetve, jelezve, hogy a nő a repülőtéren hagyta az autóját és elhagyta az országot. Azóta négy rendbeli felügyeleti jog megsértésével vádolták meg, ami harmadfokú bűncselekmény az Utah Állami Törvényhozás szerint.