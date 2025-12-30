Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenet, mire vetemedett a világvége eljövetelétől rettegő anya

repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 06:30
anyaemberrablásvilágvégeelfogatóparancs
Egy anyát azzal vádolnak, hogy elrabolta négy gyermekét. Európába vitte őket, ezért négy rendbeli gyermekfelügyeleti jogsértéssel vádolják.

A 35 éves Elleshia Anne Seymourt azzal gyanúsítják, hogy mivel félt a világvége közeledtétől, ezért vitte Európába négy gyermekét az Egyesült Államokból. Most elfogatóparancsot adtak ki ellene, miközben volt férje azon dolgozik, hogy a gyerekeket hazahozzák.

Világvége miatt rabolta el gyermekeit egy anya
Világvége miatt elrabolta gyermekeit egy anya / Fotó:  freepik - illusztráció

Félt a világvége közeledtétől, ezért vitte Európába négy gyermekét

A térfigyelőkamerák rögzítették, amint Ellishia Anne Seymour, az  amerikai Utah államból, november 30-án egy nemzetközi járatra szállt fel a Salt Lake City Nemzetközi Repülőtérről a négy gyermekével. A Delta Airlines járata Horvátországba tartott, Amszterdamban történő átszállással.

Az anya részleges felügyeleti jogot gyakorol a négy gyermek felett, két volt férjével megosztva. Úgy vélik, jelenleg valahol Európában tartózkodik. A hatóságok csak akkor vették észre, hogy ő és a gyerekek eltűntek, amikor nem jelent meg a munkahelyén, és nem válaszolt az üzenetekre, ezért december 2-án ellenőrzést rendeltek el a nő háza körül.

Ugyanazon a napon Ellishia hangüzenetet hagyott az egyik apánál, amelyben azt mondta, hogy Franciaországban van a gyerekekkel, ahol állandó tartózkodási engedélyt kíván szerezni, mert közeledik a világvége. Ellishia volt férje, Kendall Seymour, az idősebb három gyermek apja, a GoFundMe oldalon így írt a történtekről:

Egyszerűen fogalmazva, a gyerekeimet az anyjuk rabolta el külföldre. A volt feleségem Európába repült, elrabolva mindhárom gyerekemet és a negyedik gyereket egy másik apától.

Az aggódó apa szerint Ellishia hamis útleveleket készíttetett a gyermekek számára, és hagyott egy üzenetet, amelyben egy Istentől származó téveszmés üzenetet hagyott, ígérve, hogy karácsonyra Olaszországban lesz.

A hatóságok egy listát is találtak a házában, amelyről úgy tudni, hogy olyan bejegyzéseket tartalmazott, mint dokumentumok darabolása, azonosító fényképek megsemmisítése, telefon eldobása, előre fizetett telefon vásárlása.

A Utahi Közbiztonsági Minisztérium december 10-én eltűnt és veszélyeztetett gyerekekre vonatkozó figyelmeztetést adott ki, az anyát emberrablóként feltüntetve, jelezve, hogy a nő a repülőtéren hagyta az autóját és elhagyta az országot. Azóta négy rendbeli felügyeleti jog megsértésével vádolták meg, ami harmadfokú bűncselekmény az Utah Állami Törvényhozás szerint.

Az FBI segíti a helyi rendőrséget a nyomozásban, és Kendall Seymour reméli, hogy az állami elfogatóparancsot szövetségivé alakítják - számolt be róla a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu