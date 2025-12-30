Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Félelmetes tűz: hatalmas lángokkal égett egy családi ház Debrecenben

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 13:37
Nem sérült meg senki. A tűz óriási károkat okozott.

Komoly tűzesethez riasztották a tűzoltókat Debrecenben hétfő este, miután lángra kapott egy családi ház a Csap utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az épület egyik szobájában keletkezett a tűz, ahol egy ágy és több berendezési tárgy égett.

A tűz nemcsak egy helyiségben okozott károkat
Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűz megfékezése

A lángok nemcsak a helyiséget rongálták meg, hanem részben átterjedtek az épület födémszerkezetére is, ami jelentős károkat okozott az ingatlanban. A debreceni hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tüzet egy vízsugárral sikerült megfékezni, majd az épületet átszellőztették.

A hatóságok közlése szerint a tűzeset során személyi sérülés nem történt, azonban az ingatlan olyan mértékben megrongálódott, hogy lakhatatlanná vált. A házban élő egy ember ezért ideiglenesen rokonokhoz kényszerült költözni. A tűz keletkezésének pontos okát jelenleg vizsgálják, írja a HAON.hu

Sajnos nem ez volt az egyetlen tragikus tűzeset a napokban, ahogy korábban írtunk róla ketten meghaltak egy leégett házban a Heves vármegyei Adácson hétfőn - tudatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

 

 

