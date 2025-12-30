Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tömegkarambol az úton: óriási csattanás jelezte a bajt, roncsok mindenütt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 11:25
Zámoly külterületén történt a baleset. A tömegkarambol körülményeit vizsgálják.
Bors
Összeütközött három személygépkocsi Zámoly külterületén, a 8123-as út 10-es kilométerénél. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóság is a tömegkarambol helyszínére érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

A tömegkarambol körülményeit vizsgálják
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A tömegkarambol előtt nagy erejű ütközés történt

Mint azt megírtuk, összeütközött egy személyautó és egy kisbusz Debrecenben, a Rigó utca és a Gizella utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekből nagy mennyiségű hűtőfolyadék került az útburkolatra. A balesethez mentőt is riasztottak.

 

