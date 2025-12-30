Tömegkarambol az úton: óriási csattanás jelezte a bajt, roncsok mindenütt

Összeütközött három személygépkocsi Zámoly külterületén, a 8123-as út 10-es kilométerénél. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóság is a tömegkarambol helyszínére érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

A tömegkarambol körülményeit vizsgálják

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A tömegkarambol előtt nagy erejű ütközés történt

