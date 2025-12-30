Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megbénult a közlekedés a brutális erejű karamboltól, rohannak a mentők

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 09:25
Kisbusszal ütközött egy személyautó Debrecenben. A baleset körülményeit vizsgálják.
Bors
Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz Debrecenben, a Rigó utca és a Gizella utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekből nagy mennyiségű hűtőfolyadék került az útburkolatra. A baleset helyszínén vannak a mentők is - írja a Katasztrófavédelem.

Mentőt riasztottak a baleset helyszínére
Fotó: unsplash.com

Került el a szilveszteri balesetet 

Nemcsak egy baleset, hanem egy pillanatnyi felelőtlenség is elég ahhoz, hogy a szilveszteri buliból rémálom legyen. Bár a jogszabály egyértelmű, a gyakorlat mégis azt mutatja, sokan nem törődnek vele, hogy Magyarországon tilos a petárdázás. Aki mégis megpróbálja, a testi épségét is kockára teszi. A petárdák sokszor házilag barkácsolt vagy illegálisan beszerzett eszközök, amelyeknél se a töltet mennyisége, se a hatóereje nem ismert. További részleteket itt olvashatsz!

 

