Megbénult a közlekedés a brutális erejű karamboltól, rohannak a mentők

Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz Debrecenben, a Rigó utca és a Gizella utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekből nagy mennyiségű hűtőfolyadék került az útburkolatra. A baleset helyszínén vannak a mentők is - írja a Katasztrófavédelem.

Mentőt riasztottak a baleset helyszínére

Fotó: unsplash.com

Került el a szilveszteri balesetet

