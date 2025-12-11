A pofátlanságnak is van határa: saját barátja zsebéből lopta ki a pénztárcát a hatvani tolvaj

Bíróság elé állították azt a tolvajt, aki saját ismerőse zsebéből lopta ki pénztárcáját.
A Hatvani Járási Ügyészség emelt vádat, miután a tolvaj 2025 októberének egyik délutánján beszélgetni kezdett egy ismerősével Hatvan utcáin. A beszélgetés közben benyúlt a sértett kabátjához, majd annak bal zsebéből ellopta a pénztárcát, benne a személyes iratokkal és pénzzel együtt.
Ezt a pénztárcát később a nyomozók megtalálták: az okmányokkal és a készpénzzel együtt visszajuttatták a tulajdonosnak.
A Hatvani Járásbíróság a vádlottal szemben lopás vétsége miatt 240 óra közérdekű munka büntetését szabta ki. A teljes bűncselekményt biztonsági kamerák rögzítették, amelyek felvételeit az ügyészség is megosztotta.
