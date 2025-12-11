Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A pofátlanságnak is van határa: saját barátja zsebéből lopta ki a pénztárcát a hatvani tolvaj

lopás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 12:22
Hatvantolvajfelvétel
Beszélgetés közben nyúlt a zsebébe. Videó buktatta le a tolvajt.
CJA
A szerző cikkei

Bíróság elé állították azt a tolvajt, aki saját ismerőse zsebéből lopta ki pénztárcáját

Ismerőse zsebéből lopta ki a pénztárcáját a tolvaj
Ismerőse zsebéből lopta ki a pénztárcáját a tolvaj
Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)

A Hatvani Járási Ügyészség emelt vádat, miután a tolvaj 2025 októberének egyik délutánján beszélgetni kezdett egy ismerősével Hatvan utcáin. A beszélgetés közben benyúlt a sértett kabátjához, majd annak bal zsebéből ellopta a pénztárcát, benne a személyes iratokkal és pénzzel együtt.

Ezt a pénztárcát később a nyomozók megtalálták: az okmányokkal és a készpénzzel együtt visszajuttatták a tulajdonosnak.

A Hatvani Járásbíróság a vádlottal szemben lopás vétsége miatt 240 óra közérdekű munka büntetését szabta ki. A teljes bűncselekményt biztonsági kamerák rögzítették, amelyek felvételeit az ügyészség is megosztotta.

Felvételen a tolvaj

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu