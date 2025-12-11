Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Többszörösen visszaeső, erőszakos bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője

Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 08:25
TökölönSzőlő utcábanbűncselekménysorozat
Évek óta Tökölön tartják fogva.
A Ripost információi szerint többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző a széles körben terjesztett videón szereplő személy. 

Több alkalommal is elítélték már rablás, testi sértés és lopás miatt. Először még fiatalkorúként, így került 10 évvel ezelőtt a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol már a kezdetektől erőszakos, agresszív fellépéséről lett ismert. A Szőlő utcában 11 hónapon át tartották fogva.

A bűncselekménysorozat folytatódott, 2024-ben hivatalos személy elleni erőszakért ítélték el több éves börtönbüntetésre az akkor már 25 éves férfit.

 A jogerős ítélet alapján most a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtönében tartják fogva.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
