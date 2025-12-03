Támadás történt a népszerű partiszigeten, egy turista az életéért küzd

Egy brit turista jelenleg az sebesült meg, miután támadás érte a népszerű partisziget strandklubja előtt Thaiföldön.
Louis Johe Jarviera a phuketi Cherng Talayban hajnalban támadták meg. A 34 éves férfit kézen érte sérülés, és jelenleg a Thalang Kórházban ápolják.
A szemtanúk szerint láttak egy nagydarab külföldi férfit, amint megszúrja egy brit férfi karját. Az áldozat már jobban van, de még nem áll készen a nyilatkozatra
- közölte a rendőrség.
A hatóság jelenleg a helyi biztonsági kamerákat ellenőrzi, hogy a gyanúsított nyomára bukkanjon.
Közleményükben azt is elmondták, hogy szeretnék, ha a szemtanúk jelentkeznének és beszámolnának a történtekről, hogy a támadót minél előbb megtalálják - írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.