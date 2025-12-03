Támadás történt a népszerű partiszigeten, egy turista az életéért küzd

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A rendőrség a tettes után kutat. A férfit kórházba szállították, miután támadás érte a szórakozóhely előtt.
Egy brit turista jelenleg az sebesült meg, miután támadás érte a népszerű partisziget strandklubja előtt Thaiföldön.

Támadás ért egy turistát Thaiföldön
Támadás ért egy turistát Thaiföldön 
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Louis Johe Jarviera a phuketi Cherng Talayban hajnalban támadták meg. A 34 éves férfit kézen érte sérülés, és jelenleg a Thalang Kórházban ápolják.

A szemtanúk szerint láttak egy nagydarab külföldi férfit, amint megszúrja egy brit férfi karját. Az áldozat már jobban van, de még nem áll készen a nyilatkozatra

- közölte a rendőrség.

A hatóság jelenleg a helyi biztonsági kamerákat ellenőrzi, hogy a gyanúsított nyomára bukkanjon.

Közleményükben azt is elmondták, hogy szeretnék, ha a szemtanúk jelentkeznének és beszámolnának a történtekről, hogy a támadót minél előbb megtalálják - írja a Mirror.

A támadás helyszínénén készült képek

 

