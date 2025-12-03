A Next Top Model Hungary fotósa, Tombor Zoltán őszintén bevallotta: Kábítószerekkel és alkohollal tompította magát

Az elmúlt időszakban több drogbotrány is megrengette a magyar sztárvilágot. Sorozatos hírek jelentek meg ismert emberek és közszereplők ügyeiről. Bár a felszínen csillogás, siker és elismerés látszik, a háttérben sokaknál önpusztítás, menekülés és függőség áll. Tombor Zoltán őszintén vallott arról, hogy ő is a függőségbe menekült, ám még időben észbe kapott.

Tombor Zoltán fotográfus nyíltan beszél a traumáiról (Fotó: Máté Krisztián)

Tombor Zoltán függősége

A világhírű fotográfus, illetve a Next Top Model Hungary korábbi zsűrijének karrierje egyenesen ívelt felfelé és azóta is töretlen. Kívülről csillogás látszott, belül viszont egészen más volt a helyzet.

Rengeteg kávét ittam, minden este megittam egy üveg bort, vagy többet. Egyre több rövidet ittam. Különböző szereket használtam

— vallotta be.

A függőség nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem lassan kúszott be az életébe, de mindent megváltoztatott.

– Amikor ráébredtem arra, hogy magamnak kárt okozok ezzel és fizikailag, szellemileg is egyre rosszabbul vagyok tőle, annak ellenére is csinálom – mondta, hozzátéve, hogy ez volt az a pont, amikor már ő is megijedt.

A fotográfus ma már nemcsak magáért felel, apaként is helyt kell állnia (Fotó: Teknős Miklós)

Ahogy ez lenni szokott, idővel az önazonosságát is elveszítette és elkezdett teljesen átalakulni.

− Elkezdtem sokkal inkább azonosulni azzal a személyiséggel, aki a szer hatása alatt van, és egyre inkább elkezdtem távolodni attól, aki a valódi Tombor Zoli – mesélte.

Tombor Zoltán gyerekkori traumája

A függőség mélyén mindig ott lapulhat valami mély fájdalom és ez Tombor esetében egy korábbi tragédia, amit gyerekként kellett átélnie.

Édesanyám elég gyenge idegzetű volt. Körülbelül nyolc éves lehettem, amikor anyám úgy döntött eldobja az életét magától. Aztán én találtam rá. Nagyon megviselt, hamar felnőtté kellett válnom

– emlékezett vissza erre az időszakra Zoltán.

Szerinte a függőség nem gyengeség, hanem seb.

– Addikciótól szenvedőnek, gyenge embernek tituláljuk, de szó nincs róla. Van bennünk egy olyan sérülés, ami akkora mély nyomot hagy, hogy csillapítani kell – vallotta.

„Egy hét után már képes voltam altató nélkül aludni”

A lejtő végén pedig már csak magány volt számára.