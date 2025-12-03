Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Next Top Model Hungary fotósa, Tombor Zoltán őszintén bevallotta: Kábítószerekkel és alkohollal tompította magát

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 18:45
Tombor ZoltánNext Topmodell Hungary
Rendkívül népszerű a fotográfus új kiállítása. Tombor Zoltán valódi önvallomással készült, ugyanis saját függőségeit jelenítette meg a fotóin keresztül. Most őszintén mesélt a múltjáról és mindenről, ami kellett ahhoz, hogy ez a kiállítás megszülessen.
Ko. K.
A szerző cikkei

Az elmúlt időszakban több drogbotrány is megrengette a magyar sztárvilágot. Sorozatos hírek jelentek meg ismert emberek és közszereplők ügyeiről. Bár a felszínen csillogás, siker és elismerés látszik, a háttérben sokaknál önpusztítás, menekülés és függőség áll. Tombor Zoltán őszintén vallott arról, hogy ő is a függőségbe menekült, ám még időben észbe kapott.

Tombor Zoltán fotográfus
Tombor Zoltán fotográfus nyíltan beszél a traumáiról (Fotó: Máté Krisztián)

Tombor Zoltán függősége

A világhírű fotográfus, illetve a Next Top Model Hungary korábbi zsűrijének karrierje egyenesen ívelt felfelé és azóta is töretlen. Kívülről csillogás látszott, belül viszont egészen más volt a helyzet.

Rengeteg kávét ittam, minden este megittam egy üveg bort, vagy többet. Egyre több rövidet ittam. Különböző szereket használtam

— vallotta be.

A függőség nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem lassan kúszott be az életébe, de mindent megváltoztatott. 

– Amikor ráébredtem arra, hogy magamnak kárt okozok ezzel és fizikailag, szellemileg is egyre rosszabbul vagyok tőle, annak ellenére is csinálom – mondta, hozzátéve, hogy ez volt az a pont, amikor már ő is megijedt.

EP2I9202
A fotográfus ma már nemcsak magáért felel, apaként is helyt kell állnia (Fotó: Teknős Miklós)

Ahogy ez lenni szokott, idővel az önazonosságát is elveszítette és elkezdett teljesen átalakulni.

− Elkezdtem sokkal inkább azonosulni azzal a személyiséggel, aki a szer hatása alatt van, és egyre inkább elkezdtem távolodni attól, aki a valódi Tombor Zoli – mesélte.

Tombor Zoltán gyerekkori traumája

A függőség mélyén mindig ott lapulhat valami mély fájdalom és ez Tombor esetében egy korábbi tragédia, amit gyerekként kellett átélnie.

Édesanyám elég gyenge idegzetű volt. Körülbelül nyolc éves lehettem, amikor anyám úgy döntött eldobja az életét magától. Aztán én találtam rá. Nagyon megviselt, hamar felnőtté kellett válnom

emlékezett vissza erre az időszakra Zoltán.

Szerinte a függőség nem gyengeség, hanem seb.

Addikciótól szenvedőnek, gyenge embernek tituláljuk, de szó nincs róla. Van bennünk egy olyan sérülés, ami akkora mély nyomot hagy, hogy csillapítani kellvallotta.

„Egy hét után már képes voltam altató nélkül aludni”

A lejtő végén pedig már csak magány volt számára.

– A végén egy magányos ivás és szerhasználat lesz belőle, amit titkolok a feleségem előtt is, magam előtt is. A függőség ilyenkor már nem társas esemény, hanem szégyennel körülvett magány.

Tombor Zoltán fotókiállítása Capa center-12
Tombor Zoltán kiállítást készített a függőségeiről, belső harcairól (Fotó: Kállai Márton)

A fotós egy nap elhatározásra jutott:

– Nem tettem nagy fogadalmat. Eldöntöttem, hogy egy hétig nem iszom.

Az első napok kényszeres figyelése, a klausztrofób érzés, a tiltás miatti feszültség mind részei voltak ennek a harcnak.

– Nem tudtam másra figyelni, csak hogy nem szabad innimesélte.

Aztán történt valami.

Egy hét után már képes voltam altató nélkül aludni. Csomó energiára rálel az ember már józanul, amire az anyaghasználó állapotomban nem tudtam volna

– idézte fel.

Tombor _4
Tombor Zoltán mára teljesen megszabadult függőségeitől (Fotó: Kurucz Árpád)

Később megszülettek Tombor Zoltán gyerekei. „Teljesen megváltozott az életem, nem tudnám úgy csinálni, ha kábítószereznék vagy innék” – mesélte a Tények Pluszban a művész. Tombor Zoltán története valódi vallomás. A függőségből való kilábalás ma is ritka, hogy valaki ilyen őszintén, tabuk nélkül mesél róla. Története azért fontos, mert talán példájától valaki szintén elindul a józanság felé.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu