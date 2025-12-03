Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A dílerek mindenben elrejtik a drogot: gyerekágyban, de még az alsógatyájukban is találtak a tiltott szerekből

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 19:20
A Delta Program minden nap azon dolgozik, hogy megtisztítsa az utcákat a drogdílerektől és a kábítószerektől. A razziák során éppen ezért nagyon körültekintőnek kell lenniük, ugyanis a dílerek szinte mindenben elrejtik a drogot. A cipőjüktől kezdve, még a gyerek ágyába is csak azért, hogy a hatóság emberei meg ne találják azokat.
Bármi szolgálhat rejtekhelyként. Mindent aprólékosan és körültekintően át kell vizsgálnia a rendőröknek, amikor egy drograzziát tartanak, ugyanis a dílerek bármit megtesznek azért, hogy elrejtsék előlük a kábítószereket. Cipőben, alsógatyában, de még a gyerekágyba is belerejtik a drogot, hátha ott a nyomozók majd nem keresik.

A kiságyba rejtette a drogot Fotó: police.hu

Kályhába és gyerekágyba rejtette el drogot

A mezőkövesdi rendőrök november 20-án egy 31 éves sályi férfi otthonában tartottak kutatást. A ház tulajdonosa, amikor rájött, hogy bizony hozzá érkeznek a rendőrök, akkor a gyerekágyba rejtette a drogot, illetve egy működő kályha tűzterébe dobta az alufóliába csomagolt kábítószert. A férfi elfogták, később gyanúsítottként hallgatták ki a kapitányságon. 

Tejnek álcázta a kábítószert

A Delta Program kétezer adag drogot vont ki a forgalomból egy akció során Székesfehérváron. A rendőrség felfigyelt egy 32 éves férfira, akiről felmerült a gyanú, hogy az ismerősi körének árulja a drogot. Megszervezték az elfogását, ami során kiderült, hogy a férfi hogyan próbálta álcázni a drogot. A sporttáskájából egy hideg tejesflakon került elő, de abban tej helyett egy sűrű, masszaszerű anyagot találtak. A gyorsteszt kimutatta, hogy amfetamin, ami összesen 1069 gramm. 

A rendőrök elfogták a férfi 24 éves barátnőjét, valamint egy 26 éves ismerősét is. Mindkettőjüknél találtak csekély mennyiségben drogot. A két nőnek kábítószer birtoklása, míg a férfinak kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie. A nők szabadlábon védekeznek, a férfit azonban bűnügyi őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását. 

Elfogják a dílereket, megtiszítják az utcát a drogtól Fotó: police.hu

Nem volt jobb ötlete, az alsógatyájába dugta a drogot

A nyomozók Egerszalók külterületén újabb kábítószerdílert fogtak el, aki a lakókörnyezetében terítette a drogot. Amikor rajta ütöttek, az 50 éves férfi az alsógatyájába rejtette a kábítószergyanús anyagot tartalmazó zacskót. 

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítják az egri nyomozók. Kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság a napokban elrendelt.

 

