Botrány a röszkei határon, innen nem jutott tovább a szállítmány

A pénzügyőrök novemberben hat fuvarban összesen mintegy négy tonna, különböző állati eredetű terméket foglaltak le a röszkei határátkelőhelyen - tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága hétfőn az MTI-t.
A közlemény szerint a Koszovóból és Szerbiából érkező szállítmányok közül némelyiket még leplezni sem próbálták az utasok, de volt olyan sofőr, aki biztosra akart menni, hogy elkerülje a lebukást, ezért rejtekhellyel bővítette járművét.
A több hentesüzletnyi rakományt - 3927 kilogramm nyers, füstölt sertés- és marhahúskészítményt, illetve fagyasztott, füstölt szárnyas- és birkahúst - a pénzügyőrök a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal állategészségügyi határállomásán adták le. A hatóság azonnal elrendelte a tetemes mennyiségű, illegális áru megsemmisítését.
A közlemény szerint az Európai Unión kívüli országból állati eredetű élelmiszerek - így nyers hús, hústartalmú élelmiszerek, tej- és tejtartalmú termékek - behozatala az állatbetegségek esetleges terjesztése miatt kockázatos, így szigorú szabályokhoz kötött. A szabályok megsértése esetén előfordulhat e termékek visszafordítása, elkobzása, illetve megsemmisítése.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.