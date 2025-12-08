Botrány a röszkei határon, innen nem jutott tovább a szállítmány

A pénzügyőrök novemberben hat fuvarban összesen mintegy négy tonna, különböző állati eredetű terméket foglaltak le a röszkei határátkelőhelyen - tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága hétfőn az MTI-t.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A röszkei határ volt az utolsó állomás

A közlemény szerint a Koszovóból és Szerbiából érkező szállítmányok közül némelyiket még leplezni sem próbálták az utasok, de volt olyan sofőr, aki biztosra akart menni, hogy elkerülje a lebukást, ezért rejtekhellyel bővítette járművét.

A több hentesüzletnyi rakományt - 3927 kilogramm nyers, füstölt sertés- és marhahúskészítményt, illetve fagyasztott, füstölt szárnyas- és birkahúst - a pénzügyőrök a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal állategészségügyi határállomásán adták le. A hatóság azonnal elrendelte a tetemes mennyiségű, illegális áru megsemmisítését.