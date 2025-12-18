Balesetet szenvedett a repülőgép, ami Robert Ficót szállította volna

A kormányzati különrepülőgépet, amely szerdán Robert Ficót szlovák miniszterelnököt Brüsszelbe szállította volna, egy baleset után biztonsági okokból földre parancsolták. A baleset során sem a személyzet, sem az utasok nem voltak veszélyben – közölte a noviny.
Jelenleg műszaki vizsgálatra várnak.
A brüsszeli repülőtéren a kiszolgáló társaság által használt mobil lépcsők mozgatása közben baleset történt a bal oldali első ajtóknál. Az incidens nem a Belügyminisztériuma Repülési Osztályának személyzetének mulasztása miatt történt
– pontosította a belügyi tárca vezetőjének hivatala.
A miniszterelnök közölte, hogy a jármű olyan mértékben megrongálta a repülőgépet, hogy az jelenleg nem repülésképes.
A repülőgépet a Belügyminisztérium Repülési Osztályának műszaki részlegével folytatott egyeztetést követően biztonsági okokból, a szükséges időre megelőző jelleggel földre parancsolták, a hatóságok pedig a gyártó állásfoglalására és a helyzet műszaki értékelésére várnak – áll a sajtóközleményben.
A miniszterelnök szerdán este részt vett az Európai Tanács és a nyugat-balkáni államok vezetőinek csúcstalálkozóján. Csütörtök reggel Fico egy, az iparral és a versenyképességgel foglalkozó informális csoport ülésén kívánt részt venni.
A miniszterelnök legkésőbb pénteken térhet vissza Szlovákiába.
