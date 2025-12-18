Balesetet szenvedett a repülőgép, ami Robert Ficót szállította volna

A kormányzati különrepülőgépet, amely szerdán Robert Ficót szlovák miniszterelnököt Brüsszelbe szállította volna, egy baleset után biztonsági okokból földre parancsolták. A baleset során sem a személyzet, sem az utasok nem voltak veszélyben – közölte a noviny.

Balesetet szenvedett a gép, amely Robert Ficót szállította volna

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A repülőgép, amely Robert Ficót szállította volna, balesetet szenvedett a repülőtéren

Jelenleg műszaki vizsgálatra várnak.

A brüsszeli repülőtéren a kiszolgáló társaság által használt mobil lépcsők mozgatása közben baleset történt a bal oldali első ajtóknál. Az incidens nem a Belügyminisztériuma Repülési Osztályának személyzetének mulasztása miatt történt

– pontosította a belügyi tárca vezetőjének hivatala.

A miniszterelnök közölte, hogy a jármű olyan mértékben megrongálta a repülőgépet, hogy az jelenleg nem repülésképes.

A repülőgépet a Belügyminisztérium Repülési Osztályának műszaki részlegével folytatott egyeztetést követően biztonsági okokból, a szükséges időre megelőző jelleggel földre parancsolták, a hatóságok pedig a gyártó állásfoglalására és a helyzet műszaki értékelésére várnak – áll a sajtóközleményben.

Orbán Viktor és Robert Fico

Fotó: AFP / AFP

A miniszterelnök szerdán este részt vett az Európai Tanács és a nyugat-balkáni államok vezetőinek csúcstalálkozóján. Csütörtök reggel Fico egy, az iparral és a versenyképességgel foglalkozó informális csoport ülésén kívánt részt venni.