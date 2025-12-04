Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hatalmas robbanás rázta meg a várost: rendőrök, ameddig a szem ellát

Hatalmas robbanás rázta meg a várost: rendőrök, ameddig a szem ellát

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 18:41
evakuálásrendőrség
Súlyos incidens történt egy brit városban, ahol mintegy 200 otthont evakuáltak, és irányított robbantást hajtanak végre.
N.T.
A szerző cikkei

Két férfit – egy negyvenes és egy ötvenes éveiben járót – tartóztattak le robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és továbbra is rendőrségi őrizetben vannak a Derby városában történt eset kapcsán.

Az evakuálási zónát egy házkutatás után jelölték ki a Vulcan Streeten található egyik címen. A Derbyshire-i Rendőrség szorosan együttműködik a Derbyshire-i Tűz- és Mentőszolgálattal, a Kelet-Midlands-i Mentőszolgálattal és a Derby Városi Tanáccsal.

A rendőrség friss tájékoztatása szerint két lengyel állampolgár továbbra is őrizetben van az irányított robbantást követően

A Derbyshire-i Rendőrség szóvivője így nyilatkozott:

A rendőrök továbbra is a Derby városában található Vulcan Streeten zajló incidens helyszínén tartózkodnak.

A Derbyshire-i Rendőrség, a Derbyshire-i Tűz- és Mentőszolgálat, a Kelet-Midlands-i Mentőszolgálat és a Derby Városi Tanács részvételével több ügynökség közötti egyeztetés zajlott, és a vészhelyzeti szolgálatok továbbra is a helyszínen maradnak, miközben a beavatkozás folytatódik.

A környék lakói az elmúlt órában egy durranást hallhattak – ez egy irányított robbantás volt, amely miatt nincs szükséges aggodalomra. A korábban őrizetbe vett két férfi, akik lengyel állampolgárok, továbbra is rendőrségi őrizetben vannak. További frissítéseket a rendelkezésre állásuk szerint közlünk

– írja a Mirror

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu