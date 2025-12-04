Hatalmas robbanás rázta meg a várost: rendőrök, ameddig a szem ellát

Két férfit – egy negyvenes és egy ötvenes éveiben járót – tartóztattak le robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával, és továbbra is rendőrségi őrizetben vannak a Derby városában történt eset kapcsán.

Az evakuálási zónát egy házkutatás után jelölték ki a Vulcan Streeten található egyik címen. A Derbyshire-i Rendőrség szorosan együttműködik a Derbyshire-i Tűz- és Mentőszolgálattal, a Kelet-Midlands-i Mentőszolgálattal és a Derby Városi Tanáccsal.

A rendőrség friss tájékoztatása szerint két lengyel állampolgár továbbra is őrizetben van az irányított robbantást követően

A Derbyshire-i Rendőrség szóvivője így nyilatkozott:

A rendőrök továbbra is a Derby városában található Vulcan Streeten zajló incidens helyszínén tartózkodnak. A Derbyshire-i Rendőrség, a Derbyshire-i Tűz- és Mentőszolgálat, a Kelet-Midlands-i Mentőszolgálat és a Derby Városi Tanács részvételével több ügynökség közötti egyeztetés zajlott, és a vészhelyzeti szolgálatok továbbra is a helyszínen maradnak, miközben a beavatkozás folytatódik. A környék lakói az elmúlt órában egy durranást hallhattak – ez egy irányított robbantás volt, amely miatt nincs szükséges aggodalomra. A korábban őrizetbe vett két férfi, akik lengyel állampolgárok, továbbra is rendőrségi őrizetben vannak. További frissítéseket a rendelkezésre állásuk szerint közlünk

– írja a Mirror.