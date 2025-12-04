Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Apró élet, nagy összefogás!" - siettek a mentősök a budapesti lakástűz kis túlélőjéhez

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 11:50
Minden élet számít, ha kitör a baj. Egy budapesti lakástűzhöz riasztották a mentősöket.
Perceken belül a helyszínre értek a mentősök egy budapesti lakástűzhöz, ahol azt az információk kapták a szomszédoktól, hogy egy bajbajutott négylábú ragadt benn a lakástűzben, viszont az ingatlan tulajdonosa éppen nem volt otthon.

A budapesti lakástüzet rövidesen sikerült eloltani

A hamarosan kiérkező tűzoltók sértetlenül kimenekítették a fiatal kutyát a tűzből, majd a rendőrök siettek a mentőautóhoz, mivel a kutyus kétségbeesetten levegő után kapkodott. Az állat rövidesen sokkal jobban lett az oxigénkezelés után, így sikerült is a körülményekhez képest megnyugodnia. Rövid időn belül barátkozni és kíváncsiskodni kezdett a rákoskeresztúri mentősökkel, akik finom falatokkal ajándékozták meg a kis négylábút. 

Hamarosan a kétségbeesett gazdi is helyszínre érkezett, majd átvette szeretet állatát a mentősöktől -írja az Országos Mentőszolgálat.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
