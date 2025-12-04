"Apró élet, nagy összefogás!" - siettek a mentősök a budapesti lakástűz kis túlélőjéhez

Perceken belül a helyszínre értek a mentősök egy budapesti lakástűzhöz, ahol azt az információk kapták a szomszédoktól, hogy egy bajbajutott négylábú ragadt benn a lakástűzben, viszont az ingatlan tulajdonosa éppen nem volt otthon.

Egy budapesti lakástűz helyszínére rohantak a mentősök, ahol egy kutya is benn ragadt / Fotó: Gabor Zoltan / Bors

A budapesti lakástüzet rövidesen sikerült eloltani

A hamarosan kiérkező tűzoltók sértetlenül kimenekítették a fiatal kutyát a tűzből, majd a rendőrök siettek a mentőautóhoz, mivel a kutyus kétségbeesetten levegő után kapkodott. Az állat rövidesen sokkal jobban lett az oxigénkezelés után, így sikerült is a körülményekhez képest megnyugodnia. Rövid időn belül barátkozni és kíváncsiskodni kezdett a rákoskeresztúri mentősökkel, akik finom falatokkal ajándékozták meg a kis négylábút.

Hamarosan a kétségbeesett gazdi is helyszínre érkezett, majd átvette szeretet állatát a mentősöktől -írja az Országos Mentőszolgálat.