Pánik: rendőrök lepték el a bevásárlóközpontot, drámai, ami történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 15:35
Fegyveres rendőrök vonultak ki a gatesheadi Metrocentre bevásárlóközponthoz, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi állítólag fegyvert tart magánál. A rendőrség szerint az eset elszigetelt incidens volt, és nem merült fel terrorcselekmény gyanúja.

A Northumbria Police közlése szerint a riasztás december 27-én, szombaton nem sokkal 14 óra 15 perc előtt érkezett, amikor a központ sárga jelzésű többszintes parkolójában két autó utasai szóváltásba keveredtek egy parkolóhely miatt. A vita során felmerült a gyanú, hogy az egyik férfinél lőfegyver lehet, ami miatt a rendőrség fegyveres egységeket küldött a helyszínre.

A bevásárlóközpontban ekkor éppen tömegek vásároltak a karácsony utáni leárazások idején, így a rendőri jelenlét komoly riadalmat keltett. Az intézkedés során öt férfit – 17, 18, 20, 21 és 23 éveseket – vettek őrizetbe fegyver birtoklásának gyanúja miatt.

A rendőrség később megerősítette, hogy a helyszínen nem találtak fegyvert, ugyanakkor a vizsgálat továbbra is folyamatban van. Az érintetteket óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A hatóságok hangsúlyozták: az ügy nem kapcsolódik terrorizmushoz, nincs szélesebb körű veszély a lakosságra, és a bevásárlóközpontban a rendőri járőrözés a megszokott rend szerint zajlik.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól és az álhírek terjesztésétől, valamint arra biztatják azokat, akik információval rendelkeznek, hogy vegyék fel a kapcsolatot velük - írja a Mirror.

 

