Pszichiátriai beteget vettek őrizetbe, betegtársára támadt a klinikán

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a Szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A támadást ért beteg súlyosan megsérült, a gyanúsítottat őrizetbe vették, emberölés kísérlete miatt indítanak eljárást.

Pszichiátriai beteg támadt ré egy betegtársára, súlyosan megsebesítette / Fotó: 123RF

Pszichiátriai beteg támadta meg a betegtársát

A Szegedi Tudományegyetem szerint a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét beteg ellátását komoly odafigyeléssel végezték, amelyek megfeleltek a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak, és az értesítési lánc is megfelelően működött, valamint a betegellátó személyzet sem követett el hibát - írja a Magyar Nemzet.