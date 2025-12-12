Pszichiátriai beteget vettek őrizetbe, betegtársára támadt a klinikán

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a Szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A támadást ért beteg súlyosan megsérült, a gyanúsítottat őrizetbe vették, emberölés kísérlete miatt indítanak eljárást.
A Szegedi Tudományegyetem szerint a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét beteg ellátását komoly odafigyeléssel végezték, amelyek megfeleltek a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak, és az értesítési lánc is megfelelően működött, valamint a betegellátó személyzet sem követett el hibát - írja a Magyar Nemzet.
