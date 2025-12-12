Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pszichiátriai beteget vettek őrizetbe, betegtársára támadt a klinikán

pszichiátria
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 14:20
emberölési kísérlettámadás
A megsérült beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A pszichiátriai beteget őrizetbe vették emberölési kísérlet miatt.

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a Szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A támadást ért beteg súlyosan megsérült, a gyanúsítottat őrizetbe vették, emberölés kísérlete miatt indítanak eljárást. 

Pszichiátriai beteg támadt egy másik társára, súlyosan megsebesítette
Pszichiátriai beteg támadt ré egy betegtársára, súlyosan megsebesítette / Fotó: 123RF

Pszichiátriai beteg támadta meg a betegtársát

A Szegedi Tudományegyetem szerint a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét beteg ellátását komoly odafigyeléssel végezték, amelyek megfeleltek a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak, és az értesítési lánc is megfelelően működött, valamint a betegellátó személyzet sem követett el hibát - írja a Magyar Nemzet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu