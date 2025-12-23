Elfogytak a szavak: meghalt egy 18 hónapos kislány, miután az apja bedrogozva ült be vele a pezsgőfürdőbe – fotó

A mindössze 18 hónapos Azariah Hough, december 13-án egy Airbnb-ben tartózkodott édesapjával, a 33 éves Reynard Tyrone Hough-hal, amikor a tragédia történt. Hough Washington DC-ből érkezett a floridai ingatlanba családjával, majd bement a pezsgőfürdőbe, karjában kislányával.

Meghalt egy tündéri 18 hónapos kislány

Fotó: Pexels (illusztráció)

A férfi körülbelül 15–20 percre elaludt a pezsgőfürdőben, és amikor felébredt, Azariah már nem reagált – közölte az Osceola megyei seriff hivatala. Az apa megpróbálta újraéleszteni a kislányt, miközben Azariah édesanyja segítséget hívott.

A kis Azariah-t a közeli kórházba szállították, de december 13-án hajnali 4:30 körül halottnak nyilvánították. Hough állítólag beismerte, hogy alkoholt fogyasztott az eset előtt. Azt is elmondta, hogy kétféle kábítószert vett be, mielőtt a pezsgőfürdőbe ment volna a lányával.

A nyomozók szerint a haláleset gondatlanság következménye, és az elfogyasztott szerek hozzájárultak ahhoz, hogy Hough elaludt. A Daily Mail beszámolója szerint Hough-ot letartóztatták, és vádat emeltek ellene, jelenleg az Osceola megyei börtönben tartják fogva.

Nagyon nehéz így elveszíteni egy unokahúgot, miközben annyira fáj a szívünk a bátyám miatt is, mert teljesen össze van törve

– mondta Hough nővére, Angel a WESH-TV-nek. Azariah-ra emlékezve hozzátette:

Nagyon fog hiányozni, különösen az, ahogy szaladgált. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez történt karácsony előtt

– írja a Mirror.