Hídnak ment az iskolabusz: gyermekek sikoltoztak, amikor leszakadt a jármű teteje

Rémisztő buszbaleset történt Lancashire-ben: hídnak ment, majd leszakadt a teteje egy gyermekeket szállító iskolabusznak.
Ma délután fél egy után kaptunk bejelentést arról, hogy egy iskolabusz egy hídnak ütközött a Spendmore Lane-en, Coppullban
- mondta a Lancashire-i rendőrség szóvivője, aki hozzátette, hogy az útlezárás megtörtént, a mentőszolgálatok pedig a helyszínen vannak.
A gyermekeket biztonságban leszállították a buszról, de többen is sérüléseket szenvedtek. Ezek az első vizsgálatok szerint nem súlyosak.
A Chorley-i rendőrség később bejelentette, hogy a baleset miatt a Spendmore Lane érintett szakaszát lezárják - írja a Mirror.
Egy szemtanú később a közösségi médiában azt írta:
Egy emeletes busz át akart menni a híd alatt, és a tető teljesen leszakadt! Remélem, mindenki jól van.
Egy másik ember elmondta:
Remélem, minden gyerek és minden érintett jól van. Láttam a szirénákat a munkahelyemen, és tudtam, hogy valami rossznak kellett történnie.
