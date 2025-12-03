Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hídnak ment az iskolabusz: gyermekek sikoltoztak, amikor leszakadt a jármű teteje

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 16:13
buszbalesetdiák
Több gyermek is megsérült a balesetben. Az iskolabusz teteje teljesen leszakadt, az utakat lezárták.
CJA
A szerző cikkei

Rémisztő buszbaleset történt Lancashire-ben: hídnak ment, majd leszakadt a teteje egy gyermekeket szállító iskolabusznak.

Mentők siettek az iskolabusz baleset helyszínére
Mentők siettek az iskolabusz baleset helyszínére Fotó: unsplash.com

Ma délután fél egy után kaptunk bejelentést arról, hogy egy iskolabusz egy hídnak ütközött a Spendmore Lane-en, Coppullban

- mondta a Lancashire-i rendőrség szóvivője, aki hozzátette, hogy az útlezárás megtörtént, a mentőszolgálatok pedig a helyszínen vannak.

A gyermekeket biztonságban leszállították a buszról, de többen is sérüléseket szenvedtek. Ezek az első vizsgálatok szerint nem súlyosak.

A Chorley-i rendőrség később bejelentette, hogy a baleset miatt a Spendmore Lane érintett szakaszát lezárják - írja a Mirror.

Egy szemtanú később a közösségi médiában azt írta:

Egy emeletes busz át akart menni a híd alatt, és a tető teljesen leszakadt! Remélem, mindenki jól van.

Egy másik ember elmondta:

Remélem, minden gyerek és minden érintett  jól van. Láttam a szirénákat a munkahelyemen, és tudtam, hogy valami rossznak kellett történnie.

Fotón a hídnak ment iskolabusz

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu