Teljes útzár lépett életbe: brutális tömegkarambol történt a magyar főúton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 15:20
ütközéshármas karambolkatasztrófavédelem
Az autósoknak jelentős kerülővel kell számolniuk.

Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat hétfő délután Bátonyterenyénél - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint egy tehergépkocsi és két személyautó ütközött össze a főút 4-es kilométerénél. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták. Az Útinform arra figyelmeztetett, hogy az autósoknak a főút lezárása miatt jelentős kerülőt kell tenniük Mátraszele felé.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
