Teljes útzár lépett életbe: brutális tömegkarambol történt a magyar főúton

Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat hétfő délután Bátonyterenyénél - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint egy tehergépkocsi és két személyautó ütközött össze a főút 4-es kilométerénél. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták. Az Útinform arra figyelmeztetett, hogy az autósoknak a főút lezárása miatt jelentős kerülőt kell tenniük Mátraszele felé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.