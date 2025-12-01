Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtély Nógrádban: veszélyes alakot találtak holtan

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 13:25
Nagylóchaláleset
Az elhunyt nem sokkal korábban kirabolt és bántalmazott egy idős nőt. A haláleset körülményeit vizsgálják.
Bors
A szerző cikkei

Nagylócon kedd éjjel betörtek egy hetven év körüli nő házába, akit kiraboltak és bántalmaztak. Az asszony másnap reggel riasztotta a polgárőrséget, akik értesítették a rendőrséget. Rejtélyes halálesetre derült fény.

A haláleset körülményei rejtélyesek
A haláleset körülményei rejtélyesek
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Nagylóci tragédia: holtan találták a támadót

A nool.hu értesülései szerint a támadó egy nemrég a faluba költözött férfi volt, aki a történtek után elhunyt. A helyi közösség megdöbbenve áll a tragédia előtt, melynek részletei egyelőre nem ismertek.

Tűz okozta haláleset is történt

Mint azt megírtuk, egy ember meghalt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírpazonyban egy hétvégi házban keletkezett tűzben vasárnap este - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-vel. A tűz keletkezési körülményei sem világosak, azt tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu