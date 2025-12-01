Rejtély Nógrádban: veszélyes alakot találtak holtan

Nagylócon kedd éjjel betörtek egy hetven év körüli nő házába, akit kiraboltak és bántalmaztak. Az asszony másnap reggel riasztotta a polgárőrséget, akik értesítették a rendőrséget. Rejtélyes halálesetre derült fény.

A haláleset körülményei rejtélyesek

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Nagylóci tragédia: holtan találták a támadót

A nool.hu értesülései szerint a támadó egy nemrég a faluba költözött férfi volt, aki a történtek után elhunyt. A helyi közösség megdöbbenve áll a tragédia előtt, melynek részletei egyelőre nem ismertek.

Tűz okozta haláleset is történt

Mint azt megírtuk, egy ember meghalt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírpazonyban egy hétvégi házban keletkezett tűzben vasárnap este - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-vel. A tűz keletkezési körülményei sem világosak, azt tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.