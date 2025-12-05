Bosszúból lángolt fel az autó: lefilmezték az esztergomi gyújtogató ámokfutását

A rendőrök kedden bilincsben vitték el az esztergomi gyújtogatót, azt a 29 éves férfit, aki a gyanú szerint november 26-án este szándékosan lángba borított egy autót a város egyik csendes lakóövezetében. A tűzben szerencsére senki nem sérült meg, ám a jármű teljesen kiégett, a jelenet pedig percek alatt felbolygatta a környék életét.

Elfogták az esztergomi gyújtogatót

Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Az esztergomi gyújtogató nem úszta meg őrült tettét

A bejelentés után a nyomozók azonnal átvizsgálták a környék térfigyelő kameráit. A felvételek kristálytisztán mutatták az elkövetőt, akit a rendőrök rövid idő alatt azonosítottak, majd sikeresen el is fogtak. A férfi a kihallgatás során mindent beismert: elmondása szerint egy régi sérelem miatt döntött úgy, hogy bosszúból felgyújtja a kocsit.

A férfi ellen rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A rendőrség közleménye szerint az ügy vizsgálata továbbra is folyamatban van, írja a Police.hu.