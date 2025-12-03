Eszméletlenre verte feleségét az utcán – rendőrök vitték el az ittas fiatal férfit

Rendőrök vitték el azt a fiatal férfit, aki a gyanú szerint ittas állapotban eszméletlenre verte feleségét az utcán. A Salgótarjáni Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Az incidens 2025. november 22-én történt, amikor a 24 éves férfi ittasan tért vissza édesapja salgótarjáni házába. Itt találkozott feleségével, akivel gyalog indultak bérelt lakásukba, de útközben a férfi dühössé vált, és kiabálni kezdett a sértettel.

A sértett visszakiabált, és mint kiderült, a vita oka a kiskorú gyermekeik nevelőszülőkhöz helyezése volt.

Nem állt meg miután eszméletlenre verte feleségét

A gyanú szerint a férj ezután térden rúgta a nőt, majd arcon ütötte. A nő a földre esett és elveszítette az eszméletét, de a férfi ekkor sem állt meg, tovább bántalmazta.

Egy ponton a hajánál fogva vonszolta, majd magára hagyta. A sértettet jelenleg csonttörésekkel és egyéb sérülésekkel kezelik.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, és őrizetbe vették. A vád: akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette - írja az Ügyészség.