Eszméletlenre verte feleségét az utcán – rendőrök vitték el az ittas fiatal férfit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 11:55
A férfi letartóztatását rendelte el az ügyészség. Hajánál fogva vonszolta miután eszméletlenre verte feleségét.
Rendőrök vitték el azt a fiatal férfit, aki a gyanú szerint ittas állapotban eszméletlenre verte feleségét az utcán. A Salgótarjáni Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. 

Letartóztatták azt a fiatalalt aki eszméletlenre verte feleségét az utcán
Az incidens 2025. november 22-én történt, amikor a 24 éves férfi ittasan tért vissza édesapja salgótarjáni házába. Itt találkozott feleségével, akivel gyalog indultak bérelt lakásukba, de útközben a férfi dühössé vált, és kiabálni kezdett a sértettel. 

A sértett visszakiabált, és mint kiderült, a vita oka a kiskorú gyermekeik nevelőszülőkhöz helyezése volt.

Nem állt meg miután eszméletlenre verte feleségét 

A gyanú szerint a férj ezután térden rúgta a nőt, majd arcon ütötte. A nő a földre esett és elveszítette az eszméletét, de a férfi ekkor sem állt meg, tovább bántalmazta. 

Egy ponton a hajánál fogva vonszolta, majd magára hagyta. A sértettet jelenleg csonttörésekkel és egyéb sérülésekkel kezelik.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, és őrizetbe vették. A vád: akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette - írja az Ügyészség.

