Hol vagy, Emma? Eltűnt egy gyermek, senki sem tudja, hol lehet

Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a fiatal lányt, akinek szerda délután veszett nyoma. Az eltűnt tini Budapest XXI. kerületében él, jelenleg azonban senki sem tudja, hol lehet, ezért a hatóságok most a lakosság segítségét kérik.
A 15 éves Emma körülbelül 160 centiméter magas, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete alapon piros feliratos pulóvert és fehér színű, rózsaszín mintájú sportcipőt viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
