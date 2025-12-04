Hol vagy, Emma? Eltűnt egy gyermek, senki sem tudja, hol lehet

Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a fiatal lányt, akinek szerda délután veszett nyoma. Az eltűnt tini Budapest XXI. kerületében él, jelenleg azonban senki sem tudja, hol lehet, ezért a hatóságok most a lakosság segítségét kérik.

A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt lányt

Fotó: Gé

A 15 éves Emma körülbelül 160 centiméter magas, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete alapon piros feliratos pulóvert és fehér színű, rózsaszín mintájú sportcipőt viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.