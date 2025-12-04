Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hol vagy, Emma? Eltűnt egy gyermek, senki sem tudja, hol lehet

keresik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 07:25
XXI. kerületeltűnt
Jelenleg is nagy erőkkel keresik a hatóságok a fiatalt. Eddig még nincs hír az eltűnt lányról.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a fiatal lányt, akinek szerda délután veszett nyoma. Az eltűnt tini Budapest XXI. kerületében él, jelenleg azonban senki sem tudja, hol lehet, ezért a hatóságok most a lakosság segítségét kérik.

A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt lányt
A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt lányt
Fotó: Gé

A 15 éves Emma körülbelül 160 centiméter magas, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete alapon piros feliratos pulóvert és fehér színű, rózsaszín mintájú sportcipőt viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

Segíts megtalálni az eltűnt tinit!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu