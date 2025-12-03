Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rettenet az úton, bedrogozva balesetezett egy férfi

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 08:25
Bátonyterenyei Rendőrkapitányságdrog
A férfi elvesztette uralmát a jármű felett. A sofőr és az utasa is drogozott.
Bors
November 29-én délelőtt egy mátraverebélyi 33 éves férfi Bátonyterenye belterületén haladt autójával, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és árokba hajtott. A férfi az enyhén sérült, de mozgásképtelen járművet hátrahagyta, és gyalog menekült el. A balesethez igyekvő járőrök azonban felismerték és igazoltatták, melynek során elismerte, hogy ő vezette az autót. Drog is előkerült...

A gyorsteszt metadon jelenlétét mutatta ki, ami drognak minősül.
Fotó: police.hu

Drogot fogyasztott a sofőr a baleset előtt

A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság egyenruhásai alaposan átvizsgálták a férfi ruházatát, és 460 ezer forintot, valamint három csomagban bruttó 34,5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, a gyorsteszt metadon jelenlétét mutatta ki benne, ami drognak minősül. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfit jogerősen eltiltották a járművezetéstől, és mielőtt volán mögé ült, fogyasztott is (gyorsteszttel bizonyítottan) a tiltott anyagból. Így kábítószer birtoklása mellett ezekért is felelnie kell a bíróság előtt. 

Elfogták a mindent beismerő mátraverebélyi férfit, és előállították a kapitányságra. Kihallgatták, majd jelentős priusza és az ellene folyó többi eljárás miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, a pénzt és a droggyanús anyagokat pedig lefoglalták. Szintén elfogták a rendőrök azt a 25 éves falubelit, aki nem sokkal a baleset előtt szállt ki az autóból, és ő is fogyasztott a kábítószerből - írja a police.hu.

