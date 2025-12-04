Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Dráma az ünnepi vásáron: bedrogozott férfi okozott nagy felfordulást

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 14:10
A tettes felfeszítette a mobil büféket, és mindent elvitt, amit ért. Rendőrkézre került a drogos elkövető.
A Csornai Rendőrkapitányság egy 20 éves férfival szemben indított eljárást. December 2-án feljelentés érkezett a kapitányságra: ismeretlen tettes többet felfeszített a műjégpályánál az ünnepi vásárra felállított mobil büfék közül, és árucikkeket, valamint pénzt vitt el. Mint kiderült, ezt bedrogozva tette.

Rendőrkézen a drogos tolvaj
Fotó: police.hu

Pozitív lett a drogteszt

A nyomozók azonnal tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, majd rövid időn belül azonosították a hatóság előtt már ismert elkövetőt, akit a bűncselekmény helyszínén fogtak el december 3-án. Előállításakor a tolvaj zavartan és agresszíven viselkedett a rendőrökkel szemben, ezért drogtesztet végeztek nála, amely pozitív lett.

A csornai nyomozók többrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki és vették őrizetbe a tettest, majd kezdeményezték a letartóztatását - írja a police.hu.

