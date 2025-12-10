Drogdílereket buktattak le a bonyhádi nyomozók - hatalmas összeget zsebeltek be

Drogdílereket fogtak el a bonyhádi rendőrök, akiket a bíróság letartóztatásba helyezett. Több millió forintnyi bevételre tettek szert az elmúlt másfél év alatt.

Drogdílerek csuklóján csattant a bilincs

A napokban a szomszédos vármegyében ellenőrizték közúton az egyiküket pont kábítószer-vásárlás után. Ruhájából 11,92 gramm fehér, kristályos, az utastérből 155,53 gramm droggyanús anyag került elő. Dombóvári tartózkodási helyén többek közt három őrlőt, vegyszert, vákuumfóliákat, 29 Elf Bart, pénzt, ékszert és telefont foglaltak le a nyomozók, továbbá a kábítószer szállításához használt autóját. A kábítószert értékesítő férfi ruházatából 45 ezer forintnyi készpénzt is találtak a rendőrök. Lakásán, valamint a szászvári tartózkodási helyén is találtak drogot; 440 grammnyi zöld növényi származékot, 10,5 gramm kristályos, fehér anyagot, egy tő kanabiszt, illetve pénzt is lefoglaltak a nyomozók. Mindkét drogdílert kihallgatták, majd őrizetbe vették őket, a bíróság pedig letartóztatta a gyanúsítottakat.

A nyomozás során kiderült, hogy a füves cigarettát szálankénti 5 ezer forintért, míg a Kati névre keresztelt drog grammját pedig 10 ezer forintért árulták. Mint mondták, korábban csak fűvel keresgettek, idén váltottak a kristályos anyag kereskedelmére is, és az eddigi adatok alapján több millió forint bevételre tettek szert az elmúlt másfél évben az illegális tevékenység során. A Bonyhádi Rendőrkapitányság folytatja az eljárást a dílerek felső kapcsolatainak feltérképezésére és számonkérésére - olvasható a Police.hu-n.