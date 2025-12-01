A rendőrök is meglepődtek: döbbenet, mi került elő a 42 éves férfi kabátjából

A hajdú-bihari rendőrök a DELTA Program keretében fejezték be a nyomozást egy debreceni férfival szemben, akinél közel 200 gramm drogot találtak.

Drog: összesen közel 200 gramm különféle tiltott szert találtak a férfinél

Fotó: police.hu

Drog volt a kabátjában és az otthonában

Idén tavasszal a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársai egy gépkocsi után indultak, mivel kiderült, hogy körözik. A sofőrt akkor sikerült megállítaniuk, amikor hazaért. A rendőrök átnézték az autót, valamint a 42 éves férfi ruházatát is, és a kabátjában droggyanús anyagokat találtak. Ezután elmondta, hogy a házában is van kábítószer.

A nyomozók átvizsgálták az ingatlant, és több helyre elrejtve összesen közel 200 gramm különféle tiltott szert találtak.

A bűnügyesek a kutatást követően előállították a 42 éves férfit, és kábítószer birtoklása bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A rendőrök befejezték a nyomozást, és az iratokat megküldték az ügyészségre - írja a police.hu.