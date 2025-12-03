Most jött: megbénult a közlekedés Budapesten, most mentenek

Egymásba hajtott két autó Budapesten, a Népligetnél. Az ütközéstől az egyik gépkocsi mozgásképtelenné vált. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.
Egymásba hajtott két személykocsi az M3-as sztráda főváros felé vezető oldalán, Hatvannál. Az 54-55-ös kilométer között történt balesethez a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az ütközés következtében jelentős mennyiségű törmelék került a burkolatra, az érintett szakaszon egy sávon lehet közlekedni - írja a Katasztrófavédelem.
