Most jött: megbénult a közlekedés Budapesten, most mentenek

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 07:52
m3Népliget
A tűzoltók a baleset helyszínére siettek. Budapesten, a Népligetnél most nagy a felfordulás.
Bors
Egymásba hajtott két autó Budapesten, a Népligetnél. Az ütközéstől az egyik gépkocsi mozgásképtelenné vált. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.

A budapesti balesetnél a tűzoltók mentenek
A budapesti balesetnél a tűzoltók mentenek
Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Az M3-as Budapest felé vezető oldalán is baleset nehezíti a közlekedést

Egymásba hajtott két személykocsi az M3-as sztráda főváros felé vezető oldalán, Hatvannál. Az 54-55-ös kilométer között történt balesethez a hatvani hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az ütközés következtében jelentős mennyiségű törmelék került a burkolatra, az érintett szakaszon egy sávon lehet közlekedni - írja a Katasztrófavédelem.
 

