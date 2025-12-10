Elesett az M3-as Budapestről kifelé: négy jármű ütközött egymásnak

Autóbaleset lassítja a közlekedést az M3-as autópályán, négy jármű karambolozott. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Autóbaleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópályán

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Autóbalesetben ütközött négy jármű

Karambolozott három személygépkocsi és egy kisteherautó az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán, a sztráda és az M0-s autóút csomópontjánál. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.