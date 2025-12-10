Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Elesett az M3-as Budapestről kifelé: négy jármű ütközött egymásnak

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 16:48 / FRISSÍTÉS: 2025. december 10. 16:48
M3-as autópályakarambol
Az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán ütközött négy gépjármű. Autóbaleset lassítja a közlekedést.

Autóbaleset lassítja a közlekedést az M3-as autópályán, négy jármű karambolozott. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani. 

Autóbaleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópályán
Autóbaleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópályán
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Autóbalesetben ütközött négy jármű

Karambolozott három személygépkocsi és egy kisteherautó az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán, a sztráda és az M0-s autóút csomópontjánál. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

