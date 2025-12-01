Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bejelentette az állatkert: végzetes tragédia történt az oroszlánok kifutójában

nőstény oroszlán
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 10:20
állatkerthaláleset
Egy férfi bemászott a nagymacskák közé. Az egyik nőstény oroszlán végzett vele az állatkertben.
Bors
A szerző cikkei

Nőstény oroszlán végzett Brazíliában,  Joao Pessoa kikötővárosának állatkertjében egy férfivel, aki a tiltás ellenére bemászott a vadállatoknak kialakított területre. Az Arruda Camara állatkert zárva marad addig, amíg az eset körülményeit kivizsgálják.

Oroszlán végzett egy férfivel az állatkertben
Oroszlán végzett egy férfivel az állatkertben
Illusztráció: Pexels

Az áldozatot nem tudták megmenteni az állatkertben

Az áldozatot még nem azonosították. A hírek szerint a férfi egy hat méter magas falon mászott át, majd egy fán ereszkedett le az oroszlánok közé. Feltehetően mentális problémákkal küzdött. A helyszínre hatalmas erőkkel érkeztek a mentők és a katonai rendőrség, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. Az állatkert közlése szerint az oroszlánt nem fogják elaltatni, az állat azonban „nagyon magas stressz-szintet” élt át az incidens miatt - írja a Mirror.

Ez egy rendkívül szomorú esemény mindannyiunk számára, és szeretnénk kifejezni az együttérzésünket a családdal

- közölték az állatkert illetékesei.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu