Bejelentette az állatkert: végzetes tragédia történt az oroszlánok kifutójában

Nőstény oroszlán végzett Brazíliában, Joao Pessoa kikötővárosának állatkertjében egy férfivel, aki a tiltás ellenére bemászott a vadállatoknak kialakított területre. Az Arruda Camara állatkert zárva marad addig, amíg az eset körülményeit kivizsgálják.

Oroszlán végzett egy férfivel az állatkertben

Illusztráció: Pexels

Az áldozatot nem tudták megmenteni az állatkertben

Az áldozatot még nem azonosították. A hírek szerint a férfi egy hat méter magas falon mászott át, majd egy fán ereszkedett le az oroszlánok közé. Feltehetően mentális problémákkal küzdött. A helyszínre hatalmas erőkkel érkeztek a mentők és a katonai rendőrség, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. Az állatkert közlése szerint az oroszlánt nem fogják elaltatni, az állat azonban „nagyon magas stressz-szintet” élt át az incidens miatt - írja a Mirror.

Ez egy rendkívül szomorú esemény mindannyiunk számára, és szeretnénk kifejezni az együttérzésünket a családdal

- közölték az állatkert illetékesei.