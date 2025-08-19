Tragédia az Állatkertben: a kistigris, Szása nem élte túl agyvérzését

A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán hétfőn arról számolt be, hogy Szása, a hím kistigris a napokban rosszul lett a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott. A kölyök több vizsgálaton is átesett, azonban a lesújtó eredmények sajnálatosan beigazolódtak.
Az állatkert keddi Facebook-bejegyzésében szomorú hírt osztott meg: Szása, a mindössze négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott.
Az állatorvosok és a gondozók éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált
- írták a közleményben.
A kistigris elvesztette látását, nem evett, és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére ismétlődő rohamai újra és újra az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál.
Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!
- tette hozzá az állatkert.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.