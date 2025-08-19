Tragédia az Állatkertben: a kistigris, Szása nem élte túl agyvérzését

A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán hétfőn arról számolt be, hogy Szása, a hím kistigris a napokban rosszul lett a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott. A kölyök több vizsgálaton is átesett, azonban a lesújtó eredmények sajnálatosan beigazolódtak.

Az állatkert keddi Facebook-bejegyzésében szomorú hírt osztott meg: Szása, a mindössze négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott.

Az állatorvosok és a gondozók éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált

- írták a közleményben.

A kistigris elvesztette látását, nem evett, és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére ismétlődő rohamai újra és újra az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál.

Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!

- tette hozzá az állatkert.