Most jött: fennakadt a villamossíneken egy autó, megbénult a forgalom Budapesten

A villamossíneken akadt egy gépkocsi a X. kerületi Maglódi úton, a Kada utcánál. A járműben ketten utaztak. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz, emellett a közösségi közlekedési társaság szakembereinek értesítését is kérték - írja a katasztrófavédelem.