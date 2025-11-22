Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Most jött: fennakadt a villamossíneken egy autó, megbénult a forgalom Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 18:37
A tűzoltók segítségét kérték a jármű eltávolításához.
A villamossíneken akadt egy gépkocsi a X. kerületi Maglódi úton, a Kada utcánál. A járműben ketten utaztak. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz, emellett a közösségi közlekedési társaság szakembereinek értesítését is kérték - írja a katasztrófavédelem

