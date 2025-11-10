Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
"Minden másodperc számított" - budapesti uszoda kövén küzdöttek egy asszony életéért

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 16:50
Akár tragédia is történhetett volna, ha nem érkezik időben a segítség.

Újabb sikeres életmentésről számolt be Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat: egy uszodában összeesett asszonyhoz riasztották őket. Szerencsére a segítség ezúttal is időben érkezett

Először a bejelentők, majd pedig a kiérkező mentők küzdöttek az asszony életéért a budapesti uszodában
Életmentés a budapesti uszodában

"A napokban egy fővárosi uszodából érkezett bejelentés a mentőkhöz, miszerint egy 65 év körüli nő úszást követően az öltözőben összeesett. Többen azonnal a beteghez rohantak, majd miután nem tudták felébreszteni, a mentők segítségét kérték. A mentésirányítás azonnal mozgósította a legközelebbi mentőket, miközben a telefon túlvégén irányította a drámai küzdelmet az életért. A bátor bejelentők egymást váltva próbálták visszahozni a nőt az életbe, miközben minden másodperc számított. A mentők eközben már közeledtek a helyszínre. Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak köszönhetően 12 perc emeltszintű ellátás után sikerre vezetett. A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek hatalmas gratuláció!" - írták bejegyzésükben.

