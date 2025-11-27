Hatalmas baleset a Szent István körúton: rendőrök kerültek kórházba

Egy rabot szállító rendőrautó és egy taxi balesetezett szerda hajnalban, miután a járőrautó tisztázatlan körülmények közt teljes erővel csapódott a másik jármű oldalába Budapesten, a Szent István körúton. Roncsok hevertek az úton mindenütt, rohantak a mentők.
A becsapódás erejét jól mutatja, hogy a rendőrautó elejéből több elem is leszakadt. "A tűzoltók jöttek áramtalanítani a rendőrautót. Egész sok mentő érkezett, később már rengeteg rendőrautó volt a helyszínen, a villamossínen közlekedett mindenki" - mesélte egy szemtanú, egy másik taxis a TV2 Tények műsorának.
A balesetben két rendőr és a szállított rab is megsérült, mindhármukat kórházba szállították.
"A Markó utcai mentőállomás két mentőegysége érkezett a helyszínre. Egy nő a mellkasát fájlalata. Két férfi ugyan sértetlennek tűnt, de vizsgálat céljából mindhármukat traumatológiai osztályra szállítottuk" - árulta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
Úgy tudni, a rendőrautó a Margit híd irányából érkezett, így csapódott bele a Pannónia utca felől jövő taxiba, ami megpördült, és még egy terelőoszlopot is letarolt. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.
