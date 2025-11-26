Most jött: rendőrautó és taxi ütközött Budapesten, négyen kórházba kerültek

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 08:23 / FRISSÍTÉS: 2025. november 26. 08:24
A karambol körülményeit vizsgálják. A baleset szerda hajnalban történt.
Rendőrautó és taxi ütközött Budapesten, az V. kerületi Szent István körúton szerda hajnalban, a mentők három rendőrt és a rendőrautóban szállított fogvatartottat kivizsgálásra kórházba vitték - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését. Mint írták, a szerdán 1 óra körül történt baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Rémisztő baleset: egy rendőrautó és egy taxi ütközött Budapesten
Fotó: police.hu / police.hu

Balesetezett Orbán Viktor konvoja

Mint azt korábban megírtuk, a kormányfő személyi védelméért felelős Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményben tudatta, hogy balesetet szenvedett egyik járműve, amely éppen Orbán Viktor zalaegerszegi programján teljesített szolgálatot kedden. Négy sérültet kórházba vittek, de mivel este már a miniszterelnök a Mathias Corvinus Collegium diákjai előtt beszélt, így ő vélhetően nem sérült meg a balesetben.

 

